Как купить двухкомнатную квартиру в Пскове по цене однокомнатной?

09:27, 28 июня 2017, ПАИ

Нередко за счет состояния объекта, разницы в цене недвижимости в различных районах, срочности продажи и других факторов при небольшом бюджете можно приобрести квартиру большей площади. Поэтому при наличии небольшого финансового запаса не стоит ограничивать выбор лишь однокомнатными вариантами. Тем более, что объем предложений двухкомнатных квартир в Пскове более чем обширен. Сейчас на этот рынок выставлены более 600 объектов общей стоимостью свыше 1 миллиарда рублей.

Мы уже писали, что с точки зрения стоимости квадратного метра однокомнатные квартиры являются самыми дорогими. Для сравнения: средняя цена предложения квадратного метра в псковских однокомнатных квартирах старой планировки составляет 38 тысяч рублей против 32-35 тысяч в двушках. Для объектов новой планировки эта разница составит около 2 тысяч рублей. А вот стоимость квадрата в однокомнатных и двухкомнатных квартирах Завеличья и Запсковья одинакова. Самая высокая средняя стоимость квадратного метра по всем категориям традиционно приходится на Завеличье.

При этом цена фактической покупки двухкомнатных квартир старой планировки, например, по итогам мая составила в среднем 32 тыс. 60 рублей. Для сравнения: двухкомнатные новостройки в Пскове продаются сейчас в среднем от 36-37 тысяч рублей за квадратный метр.

Если речь идет о приобретении крупногабаритного жилья площадью от 61 до 95 квадратов, то минимальные по стоимости варианты можно найти в Центре. «Крупногабаритка» тут обойдется всего от 1,3 млн рублей. Конечно, это будут далеко не элитные дома, но для семей, у которых на первом месте стоит именно небольшой бюджет и необходимость раздельных комнат, эти варианты вполне могут стать решением жилищного вопроса.

Если низкая цена является единственным критерием выбора, то покупателям двухкомнатной недвижимости стоит присмотреться к району Завокзалья – тут квартиру можно приобрести в ценовом диапазоне 500-900 тысяч рублей.

Кроме того, в Центре можно найти варианты совсем маленьких площадей – от 26 до 40 кв. м., которые также смогут подойти тем, кто ограничен в средствах, но нуждается в отдельной жилплощади. Конечно, за такими предложениями придется «поохотиться» - их количество составляет всего 5% от объема предложений двухкомнатных квартир в Пскове, но при удачном стечении обстоятельств такую двухкомнатную квартиру можно купить от 280 тысяч до 1 млн 699 тыс. рублей.

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