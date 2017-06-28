27-летняя девушка с бородавками разыскивается в Псковском районе

09:40, 28 июня 2017, ПАИ

ОМВД России по Псковскому району разыскивает Наталью Цветкову 1990 года рождения. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, последний раз ее видели 10 июня на перекрестке дорог у деревни Лопатово. До настоящего времени местонахождение Натальи Цветковой неизвестно.

Приметы: на вид 30 лет, рост 165 сантиметров, среднего телосложения, волосы темно-русые, глаза темные. Особые приметы: на левой руке имеются многочисленные бородавки, в районе верхней губы – родинка.

Была одета в матерчатые штаны в черно-белую полоску, желтую футболку, серую куртку, коричневые резиновые сапоги. При себе у Натальи Цветковой были полиэтиленовый пакет, белые туфли, кнопочный мобильный телефон в корпусе черного цвета.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении Н. Цветковой, просят обратиться в ОМВД России по Псковскому району по телефонам: (8-8112) 676-844, 676-874, 676-851, 676-872 или 02.