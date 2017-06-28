0
08:53
Из-за грозового разряда произошел пожар в Стругокрасненском районе
20:30
Управление городского хозяйства Пскова в суде объясняется с УФАС по контрактам на содержание дорог
12:13
Петербуржец, которого мать заподозрила в намерении уйти в ИГИЛ, нашелся в Пскове
12:50
Судмедэкспертиза: Разрыв аорты — причина смерти женщины в псковском роддоме
09:26
В Псковской области в суд направлено уголовное дело по преднамеренному банкротству
11:49
В пруду в великолукской деревне обнаружили останки человека
10:55
Сотрудники МЧС в Пскове спасли запертую ребёнком на балконе мать
Еще новости
Происшествия

27-летняя девушка с бородавками разыскивается в Псковском районе

ОМВД России по Псковскому району разыскивает Наталью Цветкову 1990 года рождения. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, последний раз ее видели 10 июня на перекрестке дорог у деревни Лопатово. До настоящего времени местонахождение Натальи Цветковой неизвестно.

Приметы: на вид 30 лет,  рост 165 сантиметров, среднего телосложения, волосы темно-русые, глаза темные. Особые приметы: на левой руке имеются многочисленные бородавки, в районе верхней губы – родинка.

Была одета в матерчатые штаны в черно-белую полоску, желтую футболку, серую куртку, коричневые резиновые сапоги. При себе у Натальи Цветковой были полиэтиленовый пакет, белые  туфли, кнопочный мобильный телефон в корпусе черного цвета.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении Н. Цветковой, просят обратиться в ОМВД России по Псковскому району по телефонам:  (8-8112)  676-844, 676-874, 676-851, 676-872  или  02.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Из-за грозового разряда произошел пожар в Стругокрасненском районе
28 июня 2017
Из-за грозового разряда произошел пожар в Стругокрасненском районе
Управление городского хозяйства Пскова в суде объясняется с УФАС по контрактам на содержание дорог
27 июня 2017
Управление городского хозяйства Пскова в суде объясняется с УФАС по контрактам на содержание дорог
Петербуржец, которого мать заподозрила в намерении уйти в ИГИЛ, нашелся в Пскове
27 июня 2017
Петербуржец, которого мать заподозрила в намерении уйти в ИГИЛ, нашелся в Пскове
Судмедэкспертиза: Разрыв аорты — причина смерти женщины в псковском роддоме
26 июня 2017
Судмедэкспертиза: Разрыв аорты — причина смерти женщины в псковском роддоме
В Псковской области в суд направлено уголовное дело по преднамеренному банкротству
26 июня 2017
В Псковской области в суд направлено уголовное дело по преднамеренному банкротству
В пруду в великолукской деревне обнаружили останки человека
24 июня 2017
В пруду в великолукской деревне обнаружили останки человека 1
Сотрудники МЧС в Пскове спасли запертую ребёнком на балконе мать
24 июня 2017
Сотрудники МЧС в Пскове спасли запертую ребёнком на балконе мать
Псковский облздрав проводит служебную проверку по факту гибели женщины в псковском роддоме
23 июня 2017
Псковский облздрав проводит служебную проверку по факту гибели женщины в псковском роддоме

Идет загрузка...