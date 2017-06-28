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Общество

Счастливой судьбы пожелал Иван Цецерский псковским выпускникам

Глава Пскова Иван Цецерский от имени депутатов городской Думы и себя лично поздравил выпускников школ с завершением обучения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«Школьные годы запомнятся вам веселыми переменами, задорными спортивными состязаниями, совместными экскурсиями и поездками, а также первыми уроками жизни. Школа учила каждого преодолевать трудности и подарила настоящих друзей», - говорится в тексте поздравления.

«Нет никаких сомнений, что вы - молодые, смелые, энергичные псковичи - совершите свои собственные жизненные и творческие открытия, а ваши личные успехи составят основу успеха нашего города, региона и страны. Какой бы путь вы ни выбрали, сохраните в своем сердце любовь к родному Пскову и его славным традициям. Помните, Россия начинается здесь!» - добавил глава города.

Особые слова признательности он адресовал учителям - «хранителям знаний, которые долгие годы вели нынешних выпускников к этому волнующему событию». «Пусть ваш просветительский труд благодарностью отзовется в душах воспитанников, а их успехи станут вашей гордостью!» - обратился он к педагогам.

Иван Цецерский отметил, что с особым волнением этот день ждут родители выпускников. «Это итог долгих и трудных школьных лет, пройденных вами вместе с детьми. Радость открытий и горечь ошибок, счастье дружбы и первая любовь - все пережито вашими родительскими сердцами. Ребятам предстоит определить, в какой сфере реализовать свои устремления и таланты. Пусть ваша поддержка и терпение будут залогом их успехов в профессиональной деятельности и востребованности в обществе», - сказал глава Пскова.

Он пожелал выпускникам счастливой судьбы. «Именно вам предстоит строить новое общество, определять экономическое и социальное развитие нашего города, региона и государства. Пусть сбудутся все ваши надежды и мечты! В добрый путь!» - заключил Иван Цецерский.

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