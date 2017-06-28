Расписание автобусов изменится в Великих Луках в связи с праздником выпускников

10:13, 28 июня 2017, ПАИ

29 июля в Великих Луках в связи с проведением праздника выпускников «Бригантина» и ограничением движения транспорта по проспекту Ленина с 18:15 до 19:45 в расписания автобусов вносятся изменения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Автобус № 110 «улица Дружбы — Иваново — Сопки» (рейс 18:10) проследует по проспекту Гагарина, улице Ботвина, объездному мосту и далее по маршруту.

Автобус № 126 «Великие Луки – Дерганово» в 18:25 поедет без заезда на площадь Ленина по проспектам Гагарина и Октябрьскому.

Для автобусов, следующих по маршрутам №№ 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 9К, 59, 11, 12, 13 в качестве объезда определены проспект Гагарина, улица Ботвина, объездной мост.