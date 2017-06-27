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Политика

В России могут ввести звание почётного гражданина страны

В Совете Федерации могут ввести звания почётного гражданина России. Об этом сообщил сенатор Вячеслав Тимченко, который и планирует разработать соответствующий законопроект, передает «Парламентская газета».

«Сейчас есть звание Герой России. Это прекрасная награда, но не все могут её получить, не все совершили воинский подвиг во имя Родины. При этом множество людей достойны не меньше высочайшей оценки со стороны государства. А этой оценки нет, потому что просто нет соответствующего звания», — отметил Вячеслав Тимченко.

Сенатор считает, что высокого звания можно удостоить за неоценимый вклад в развитие страны. По его мнению, компетенция присваивать его будет находиться у Федерального Собрания.

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