В Великих Луках планируется ремонт на улице Новосокольнической

10:33, 28 июня 2017, ПАИ

В Великих Луках планируется ремонт на улице Новосокольнической. Работы будут проводиться на участке от улицы Маршала Жукова до дома № 7б (ремонт тротуара). На сайте госзакупок объявлен соответствующий аукцион.

Максимальная цена контракта составляет 2 млн 802 тысячи 510 рублей, источник финансирования — субсидии бюджета Псковской области, средства городской казны.

Подрядчик должен обновить «дорожную одежду». Также он займется переустройством люков, устройством тротуаров, съездов и въездов.

Аукцион назначен на 13 июля. Срок исполнения договора — 45 календарных дней с даты его подписания.

