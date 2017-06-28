0
13:07
Лидер профсоюза о выходе на псковский рынок Яндекса: Такси у нас становится уделом непрофессионалов
13:06
Включайся – и общайся!
12:19
26 матчей проведет «Луки-Энергия» в рамках Первенства России по футболу
11:09
Псковичей зовут в баню вместе с Пушкиным
10:54
В Петербург активно рекрутируют на посуточную работу телохранителей из Пскова
10:36
В поисках качества
10:01
Светлана Исекеева оштрафована за нарушения при заключении контракта на реконструкцию улицы Свердлова в Пскове
Еще новости
Общество

В Великих Луках планируется ремонт на улице Новосокольнической

В Великих Луках планируется ремонт на улице Новосокольнической. Работы будут проводиться на участке от улицы Маршала Жукова до дома № 7б (ремонт тротуара). На сайте госзакупок объявлен соответствующий аукцион.

Максимальная цена контракта составляет 2 млн 802 тысячи 510 рублей, источник финансирования — субсидии бюджета Псковской области, средства городской казны.

Подрядчик должен обновить «дорожную одежду». Также он займется переустройством люков, устройством тротуаров, съездов и въездов.

Аукцион назначен на 13 июля. Срок исполнения договора — 45 календарных дней с даты его подписания.
 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Лидер профсоюза о выходе на псковский рынок Яндекса: Такси у нас становится уделом непрофессионалов
28 июня 2017
Лидер профсоюза о выходе на псковский рынок Яндекса: Такси у нас становится уделом непрофессионалов
Включайся – и общайся!
28 июня 2017
Включайся – и общайся!
26 матчей проведет «Луки-Энергия» в рамках Первенства России по футболу
28 июня 2017
26 матчей проведет «Луки-Энергия» в рамках Первенства России по футболу
Псковичей зовут в баню вместе с Пушкиным
28 июня 2017
Псковичей зовут в баню вместе с Пушкиным
В Петербург активно рекрутируют на посуточную работу телохранителей из Пскова
28 июня 2017
В Петербург активно рекрутируют на посуточную работу телохранителей из Пскова 1
Светлана Исекеева оштрафована за нарушения при заключении контракта на реконструкцию улицы Свердлова в Пскове
28 июня 2017
Светлана Исекеева оштрафована за нарушения при заключении контракта на реконструкцию улицы Свердлова в Пскове 2
Во время учений детей эвакуировали из лагеря «Радуга» в Гдовском районе
27 июня 2017
Во время учений детей эвакуировали из лагеря «Радуга» в Гдовском районе
Псковичи смогут бесплатно побывать на всех площадках фестиваля «Исаборг»
27 июня 2017
Псковичи смогут бесплатно побывать на всех площадках фестиваля «Исаборг»

Идет загрузка...