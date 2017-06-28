В Великих Луках планируется ремонт на улице Новосокольнической
В Великих Луках планируется ремонт на улице Новосокольнической. Работы будут проводиться на участке от улицы Маршала Жукова до дома № 7б (ремонт тротуара). На сайте госзакупок объявлен соответствующий аукцион.
Максимальная цена контракта составляет 2 млн 802 тысячи 510 рублей, источник финансирования — субсидии бюджета Псковской области, средства городской казны.
Подрядчик должен обновить «дорожную одежду». Также он займется переустройством люков, устройством тротуаров, съездов и въездов.
Аукцион назначен на 13 июля. Срок исполнения договора — 45 календарных дней с даты его подписания.