Ремонт участка кольцевого водовода проводится на улице Южной в Великих Луках

10:49, 28 июня 2017, ПАИ

В Великих Луках на улице Южной проводится ремонт участка кольцевого водовода. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.

В течение нескольких лет жители домов по улице Южной испытывали неудобства из-за аварий в системе кольцевого водовода, который пролегает как раз под проезжей частью дороги. Трубы были положены еще в начале 80-х годов и давно исчерпали свой ресурс, поэтому почти каждую неделю на этом участке трассы происходили утечки. Кроме того, что приходилось постоянно раскапывать дорогу, чтобы устранить прорыв, существовала реальная опасность оставить без воды весь город, отметили в администрации.

«Чтобы не пострадало водоснабжение города, да и жители постоянно обращались с жалобами на то, что дорога пришла в полную негодность из-за частых аварий, на обочинах постоянно стояла вода, было решено заменить аварийный участок кольцевого водовода по улице Южной за счет собственных средств. Теперь на участке протяженностью 60 м будут проложены новые трубы, изготовленные из современных полиматериалов. На эти работы было израсходовано более миллиона рублей», - рассказал директор МП «Водоканал» Евгений Шумайлов.

За счет собственных средств МП «Водоканал» каждый год производит замену от 3 до 5 км городских сетей водопровода, но меньшего диаметра. Такие масштабные работы выполнены впервые.

