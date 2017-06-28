Пскович попросил Виктора Антонова помочь в решении земельного вопроса

10:55, 28 июня 2017, ПАИ

Первый вице-спикер Псковского областного Собрания Виктор Антонов встретился с гражданами в общественной приёмной «Единой России». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

За помощью в решении земельного вопроса к парламентарию обратился пскович Сергей Филиппов. Пенсионер рассказал, что почти полвека назад приобрёл земельный участок в Тямшанской волости Псковского района, огородил его забором и «жил-не тужил», пока недавно проведённая кадастровая проверка по уточнению границ земельных участков не выявила превышение площади на 58 квадратных метров. Дачник показал на схеме лишнюю землю – это длинная узкая полоса земли клинообразной формы вдоль забора и канавы, на которую не претендует никто из соседей.

По словам Сергея Филиппова, как законопослушный гражданин он заплатил выписанный ему штраф в размере пяти тысяч рублей, а затем обратился в органы исполнительной власти с просьбой узаконить дополнительные сотки. В полученном ответе Государственного комитета по имущественным отношениям Псковской области сообщалось, что идёт процесс согласования, но потом пришло второе письмо с отказом передать в собственность гражданина землю, которой он фактически пользуется уже не одно десятилетие.

«К сожалению, таких случаев в последнее время много», - сказал Виктор Антонов. Депутат отметил, что из письма госкомитета не ясны причины, на основании которых гражданину отказано в передаче земли. Для разъяснения ситуации парламентарий направит в орган исполнительной власти депутатский запрос.

«А есть возможность взять эту землю в аренду?» - поинтересовался депутат у дачника. Сергей Филиппов ответил, что не обращался во властные структуры с такой просьбой, но этот вариант был бы для него тоже приемлем.

Виктор Антонов взял вопрос на контроль и выразил уверенность, что решение будет найдено в скором времени.

Также с просьбой о помощи к депутату обратился ещё один житель Пскова. Гражданин, проживающий в коммунальной квартире на Октябрьском проспекте выразил опасение, что на его престарелую соседку по квартире оказывают давление «нечистые на руку» молодые люди, намеревающиеся заполучить принадлежащие ей квадратные метры.

Выслушав псковича, Виктор Антонов пообещал разобраться в ситуации в рамках своей компетенции, а также посоветовал гражданину обратиться в правоохранительные органы.