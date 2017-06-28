26 матчей проведет «Луки-Энергия» в рамках Первенства России по футболу

12:19, 28 июня 2017, ПАИ

Ассоциация «Профессиональная футбольная лига» проинформировала руководство профессиональных футбольных клубов всех пяти территориальных групп, участников ФОНБЕТ – Первенство России по футболу, об ориентировочных составах групп и проекте календаря соревнований на спортивный сезон 2017-2018 годов. Об этом Псковскому агентству информации сообщил пресс-атташе ФК «Луки-Энергия» Владимир Богатырев.

Соперниками «Луки-Энергии», включённой в группу «Запад», будут 13 следующих команд. Это «Долгопрудный» (Долгопрудный, Московская область), «Текстильщик» (Иваново), «Спартак» (Кострома), «Торпедо-Владимир» (Владимир), «ЦРФСО» (Смоленск), «Псков-747» (Псков), «Строгино» (Москва), «Коломна» (Коломна, Московская область), «Знамя Труда» (Орехово-Зуево, Московская область, «Муром» (Муром, Владимирской области), «Велес» (Москва), «Локомотив-Казанка» (Москва) и «Динамо-Санкт-Петербург-2».

Последние четыре коллектива, как и «Луки-Энергия», дебютируют во втором дивизионе. Формирование групп на сезон-2017/18 Ассоциация ПФЛ осуществляла на основании составов команд, которые принимали участие в Первенстве России в предыдущих спортивных сезонах. Учитывая, что территориальные границы групп «Запад» и «Центр» примерно аналогичные, команды добавлялись в эти группы с учётом необходимости выравнивания количества участников.

Таким образом, количество участников в группе «Запад» сохранилось, а в группе «Центр» возросло на одного и стало равным, как и в группе «Запад», четырнадцати. Общее количество участников составляет 64 команды, что на шесть больше, чем в минувшем сезоне-2016/17. Матчи 1/256 Финала Кубка России 2017/18 в группе «Запад» будут сыграны 14 и 15 июля. В данной стадии примут участие не все команды. Предполагается участие в этой стадии Кубка лишь трёх пар, включая две любительские команды.

«19 июля состоится первый тур ФОНБЕТ - Первенство России. Турнир в нашей группе согласно предложенного «проекта» завершится в воскресенье 27 мая 2018 года. Матчи шести туров осеннего этапа, начиная с 9-го, и четырёх первых туров весеннего этапа запланированы на выходные дни. В первенстве предусмотрен зимний перерыв. Последний тур в текущем календарном году – 17-й, запланирован на субботу 11 ноября. Весной первенство возобновится в воскресенье 7 апреля. Команды в этот день проведут календарные матчи 18 тура», - отметил Владимир Богатырев.

26 июня стартовала заявочная кампания первого регистрационного периода. Первым из группы «Запад» прошёл эту процедуру «Долгопрудный», зарегистрировав 13 игроков для участия в Первенстве и Кубке России в сезоне-2017/18. Место в воротах подмосковный клуб вновь, как и в предыдущем сезоне, доверил 43-летнему ветерану вратарского цеха Александру Филимонову.

В рамках ФОНБЕТ-Первенство России «Луки-Энергия» проведёт в общей сложности 26 календарных матчей, из них 17 в текущем календарном году и 9 – весной следующего. Максимально дальний выезд для великолукской команды – это Кострома, где «Луки-Энергии» предстоит провести гостевой матч со «Спартаком», преодолев 808 километров пути. Ближе всех географически расположен Смоленск – всего 234 километра.

Клубу, занявшему по итогам Спортивного сезона-2017/18 первое место в группе второго дивизиона, присваивается звание «Победитель ФОНБЕТ-Первенства России по футболу 2017-2018 годов среди команд футбольных клубов ПФЛ в соответствующей группе». Клуб награждается почетным призом, дипломом и вымпелом РФС. Футболистам команды также присваивается звание «Победитель ФОНБЕТ-Первенства России по футболу 2017-2018 годов среди команд футбольных клубов ПФЛ в соответствующей группе». Футболисты команды награждаются золотыми жетонами и дипломами РФС.

Команды, занявшие второе и третье места в группе второго дивизиона, награждаются почетными призами, дипломами и вымпелами РФС.Клуб ПФЛ, команда которого по итогам спортивного сезона 2017-2018 годов заняла первое место в своей группе второго дивизиона, приобретает право выступать в спортивном сезоне 2018-2019 годов в соревнованиях ФНЛ (первый дивизион).