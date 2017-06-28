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В Петербург активно рекрутируют на посуточную работу телохранителей из Пскова

Псков и Великий Новгород являются городами, из которых активно рекрутируют на посуточную работу телохранителей в Санкт-Петербург, пишет «Российская газета». По информации издания, зарплата таких специалистов начинается от 45 тысяч рублей, самые опытные сотрудники получают 80.

При в случае разовых заказов работники нанимаются с почасовой оплатой. В Петербурге это 800 рублей в час, причем водителя-телохранителя вместе с машиной нанимают за 1800 рублей. Как сообщает газета, на весь Петербург насчитывается порядка 800 аттестованных телохранителей.

Что касается «вахтовиков» из регионов, что, пишет «РГ», «зачастую работодатели не обеспечивают им элементарных условий - сотрудники спят в офисах, абсолютно не имеют личного времени, которое было бы, если бы им оформляли командировки по всем правилам».

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