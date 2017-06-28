0
13:07
Лидер профсоюза о выходе на псковский рынок Яндекса: Такси у нас становится уделом непрофессионалов
13:06
Включайся – и общайся!
12:19
26 матчей проведет «Луки-Энергия» в рамках Первенства России по футболу
11:09
Псковичей зовут в баню вместе с Пушкиным
10:54
В Петербург активно рекрутируют на посуточную работу телохранителей из Пскова
10:36
В поисках качества
10:01
Светлана Исекеева оштрафована за нарушения при заключении контракта на реконструкцию улицы Свердлова в Пскове
Еще новости
Общество

В «Псковэнерго» началась производственная практика для студентов Псковского госуниверситета

26 июня в филиале ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» началась производственная практика для студентов профильных специальностей Псковского государственного университета. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании. В течение месяца 20 студентов второго и третьего курсов, обучающиеся по направлениям подготовки «Электроэнергетика» и «Электропривод и автоматика», будут осваивать практические аспекты будущей профессии во всех производственных отделениях и аппарате управления «Псковэнерго».

Распределение для прохождения практики осуществлялось с учетом пожеланий студентов, в основном по месту их жительства, наибольшее количество будущих энергетиков – 13 человек - будут работать на территории ответственности Северных ЭС. Для каждого практиканта назначены ответственные работники из числа персонала «Псковэнерго», которые выполняют функции наставников: контролируют прохождение необходимых инструктажей по технике безопасности, соблюдение правил охраны труда, сопровождают весь процесс производственной деятельности будущих энергетиков.

По данным Сектора подготовки и обучения персонала «Псковэнерго», возможность прохождения производственной практики студентам электротехнических специальностей местных учебных заведений предоставляется ежегодно. Договоры о сотрудничестве заключены с Псковским государственным университетом и Псковским агротехническим колледжем. В рамках этих соглашений «Псковэнерго» также проводит традиционные Дни открытых дверей и экскурсии на энергообъекты, специалисты электросетевого предприятия оказывают помощь студентам в подготовке дипломных проектов, принимают активное участие в проводимых вузами профориентационных акциях. Кроме того, производственная практика является частью комплексной работы по формированию кадрового резерва «Псковэнерго».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Лидер профсоюза о выходе на псковский рынок Яндекса: Такси у нас становится уделом непрофессионалов
28 июня 2017
Лидер профсоюза о выходе на псковский рынок Яндекса: Такси у нас становится уделом непрофессионалов
Включайся – и общайся!
28 июня 2017
Включайся – и общайся!
26 матчей проведет «Луки-Энергия» в рамках Первенства России по футболу
28 июня 2017
26 матчей проведет «Луки-Энергия» в рамках Первенства России по футболу
Псковичей зовут в баню вместе с Пушкиным
28 июня 2017
Псковичей зовут в баню вместе с Пушкиным
В Петербург активно рекрутируют на посуточную работу телохранителей из Пскова
28 июня 2017
В Петербург активно рекрутируют на посуточную работу телохранителей из Пскова 1
Светлана Исекеева оштрафована за нарушения при заключении контракта на реконструкцию улицы Свердлова в Пскове
28 июня 2017
Светлана Исекеева оштрафована за нарушения при заключении контракта на реконструкцию улицы Свердлова в Пскове 2
Во время учений детей эвакуировали из лагеря «Радуга» в Гдовском районе
27 июня 2017
Во время учений детей эвакуировали из лагеря «Радуга» в Гдовском районе
Псковичи смогут бесплатно побывать на всех площадках фестиваля «Исаборг»
27 июня 2017
Псковичи смогут бесплатно побывать на всех площадках фестиваля «Исаборг»

Идет загрузка...