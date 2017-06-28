В «Псковэнерго» началась производственная практика для студентов Псковского госуниверситета

10:59, 28 июня 2017, ПАИ

26 июня в филиале ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» началась производственная практика для студентов профильных специальностей Псковского государственного университета. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании. В течение месяца 20 студентов второго и третьего курсов, обучающиеся по направлениям подготовки «Электроэнергетика» и «Электропривод и автоматика», будут осваивать практические аспекты будущей профессии во всех производственных отделениях и аппарате управления «Псковэнерго».

Распределение для прохождения практики осуществлялось с учетом пожеланий студентов, в основном по месту их жительства, наибольшее количество будущих энергетиков – 13 человек - будут работать на территории ответственности Северных ЭС. Для каждого практиканта назначены ответственные работники из числа персонала «Псковэнерго», которые выполняют функции наставников: контролируют прохождение необходимых инструктажей по технике безопасности, соблюдение правил охраны труда, сопровождают весь процесс производственной деятельности будущих энергетиков.

По данным Сектора подготовки и обучения персонала «Псковэнерго», возможность прохождения производственной практики студентам электротехнических специальностей местных учебных заведений предоставляется ежегодно. Договоры о сотрудничестве заключены с Псковским государственным университетом и Псковским агротехническим колледжем. В рамках этих соглашений «Псковэнерго» также проводит традиционные Дни открытых дверей и экскурсии на энергообъекты, специалисты электросетевого предприятия оказывают помощь студентам в подготовке дипломных проектов, принимают активное участие в проводимых вузами профориентационных акциях. Кроме того, производственная практика является частью комплексной работы по формированию кадрового резерва «Псковэнерго».