Псковичей зовут в баню вместе с Пушкиным

11:09, 28 июня 2017, ПАИ

На интерактивную программу «Помню, как обрадовался сельской жизни, русской бане…» псковичей и гостей региона приглашает Государственной музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское».

Как рассказала корреспонденту Псковского агентства информации пресс-атташе музея, программу готовили к двухсотлетию первого приезда Пушкина в родовое имение, расположенное в Псковской губернии - почти сразу же после окончания учёбы в Царскосельском лицее. Тогда поэт был восхищён новым для него деревенским миром, о чём и вспоминал в своих автобиографических записках в 1824 году.

В программе, которую проведут в баньке мемориального музея-усадьбы Осиповых и Вульфов «Тригорское», - рассказы о русских банных поверьях и традициях, урок по искусству вязать банные веники, чаепитие. Гостям предложат чай, заваренный с душистыми местными травами и вареньем из ягод Тригорского сада, научат различать целебные растения, в том числе - по запаху, и так далее.

Программу проведут завтра, 29 июня. Её начало в 15.00.

Дополнительную информацию, отметила Лидия Токарева, можно найти на сайте музея или уточнить по телефонам в экскурсионного бюро музея-заповедника в Пушкинских Горах: 8 (81146) 2-23-21, 8 (81146) 2-26-09.