60 тонн яблок и 40 тонн грибов из Белоруссии не пропустили в Псковскую область

11:17, 28 июня 2017, ПАИ

27 июня на территории поселка Усвяты Псковской области задержаны 5 автотранспортных средств, которые следовали из Белоруссии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

При проверке выяснилось, что фитосанитарные сертификаты и товарно-транспортные документы на груз отсутствовали. Также, при досмотре видимой части груза в трех транспортных средствах обнаружены свежие яблоки и груши общим весом 60 тонн, в двух транспортных средствах - около 40 тонн свежих грибов, выращенных в Польше и Нидерландах, что подтверждено наличием маркировки на упаковочных ящиках.

Решение о дальнейшем использовании грузов с растительной продукцией будет принято в рамках соблюдения законодательства Российской Федерации.