0
13:07
Лидер профсоюза о выходе на псковский рынок Яндекса: Такси у нас становится уделом непрофессионалов
13:06
Включайся – и общайся!
12:19
26 матчей проведет «Луки-Энергия» в рамках Первенства России по футболу
11:09
Псковичей зовут в баню вместе с Пушкиным
10:54
В Петербург активно рекрутируют на посуточную работу телохранителей из Пскова
10:36
В поисках качества
10:01
Светлана Исекеева оштрафована за нарушения при заключении контракта на реконструкцию улицы Свердлова в Пскове
Еще новости
Общество

60 тонн яблок и 40 тонн грибов из Белоруссии не пропустили в Псковскую область

27 июня на территории поселка Усвяты Псковской области задержаны 5 автотранспортных средств, которые следовали из Белоруссии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

При проверке выяснилось, что фитосанитарные сертификаты и товарно-транспортные документы на груз отсутствовали. Также, при досмотре видимой части груза в трех транспортных средствах обнаружены свежие яблоки и груши общим весом 60 тонн, в двух транспортных средствах - около 40 тонн свежих грибов, выращенных в Польше и Нидерландах, что подтверждено наличием маркировки на упаковочных ящиках.

Решение о дальнейшем использовании грузов с растительной продукцией будет принято в рамках соблюдения законодательства Российской Федерации.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Лидер профсоюза о выходе на псковский рынок Яндекса: Такси у нас становится уделом непрофессионалов
28 июня 2017
Лидер профсоюза о выходе на псковский рынок Яндекса: Такси у нас становится уделом непрофессионалов
Включайся – и общайся!
28 июня 2017
Включайся – и общайся!
26 матчей проведет «Луки-Энергия» в рамках Первенства России по футболу
28 июня 2017
26 матчей проведет «Луки-Энергия» в рамках Первенства России по футболу
Псковичей зовут в баню вместе с Пушкиным
28 июня 2017
Псковичей зовут в баню вместе с Пушкиным
В Петербург активно рекрутируют на посуточную работу телохранителей из Пскова
28 июня 2017
В Петербург активно рекрутируют на посуточную работу телохранителей из Пскова 1
Светлана Исекеева оштрафована за нарушения при заключении контракта на реконструкцию улицы Свердлова в Пскове
28 июня 2017
Светлана Исекеева оштрафована за нарушения при заключении контракта на реконструкцию улицы Свердлова в Пскове 2
Во время учений детей эвакуировали из лагеря «Радуга» в Гдовском районе
27 июня 2017
Во время учений детей эвакуировали из лагеря «Радуга» в Гдовском районе
Псковичи смогут бесплатно побывать на всех площадках фестиваля «Исаборг»
27 июня 2017
Псковичи смогут бесплатно побывать на всех площадках фестиваля «Исаборг»

Идет загрузка...