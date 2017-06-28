Уникальная выставка концептуального искусства откроется сегодня в Галерее «Цех»

11:27, 28 июня 2017, ПАИ

Сегодня, 28 июня в 18:00, состоится открытие уникальной выставки в Галерее «Цех». В экспозиции будет представлена частная коллекция, которая, как определили создатели выставки, была собрана в 90-е годы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

По оценке искусствоведов все работы были созданы в период с 1985 по 1994. На выставке будут представлены абстрактная живопись, графика, концептуальное искусство.

Основу коллекции «Наш паровоз» составляют живописные работы Александра Джикия и Арутюна Акопяна, графика Сергея Шулимы и художника по фамилии Семёнов.

«На выставке будут представлены работы одного очень интересного, но загадочного художника по фамилии Семенов. Загадочного потому, что хотя все работы подписаны и стиль узнаваем, точно установить его личность пока не получается», - рассказала директор Галереи Марина Николаева.

Кроме того, гости вернисажа увидят работы художников Михая (Михаила) Греку и Эдуарда Гороховского. «У нас есть этот корпус работ, явно неслучайно собранных вместе, они как-то одной семьёй дошли до нас сквозь бурные 90-е, очевидно, неоднократно переходя из рук в руки, но уже совсем никакой информации не осталось о том человеке, которого можно считать автором подборки. Очевидно, что коллекционер, который собрал работы, хотел создать портрет эпохи, которую сегодня, на расстоянии уже можно смело назвать уникальной», - сообщают создатели выставки.