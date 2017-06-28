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Общество

Псковская таможня проводит конкурс на замещение вакантных должностей

Псковская таможня проводит конкурс на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства. В частности, псковичей приглашают на службу на таможенные посты МАПП Бурачки (Себежский район, российско-латвийская граница) – 21 вакансия, МАПП Убылинка (Пыталовский район, российско-латвийская граница) – 19 вакансий, МАПП Шумилкино (Печорский район, российско-эстонская граница), МАПП Куничина Гора (Печорский район, российско-эстонская граница) и другие таможенные посты Псковской таможни, а также в функциональные отделы.

Конкурс проводится в два этапа. Первый этап – прием документов. Следует обратить внимание, что несвоевременное предоставление документов, предоставление их не в полном объеме или с нарушением правил оформления без уважительной причины являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

По окончании приема документов гражданам, претендующим на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы, и гражданским служащим (работникам) в обязательном порядке необходимо пройти предварительное психологическое тестирование, а также тестирование на владение государственным языком Российской Федерации, на знание законов по противодействию коррупции, основ делопроизводства и документооборота, информационно-коммуникационных технологий. Запись на тестирования производится в день приема документов.

Второй этап – письменное тестирование по вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей по должности, на замещение которой претендуют кандидаты, индивидуальное собеседование с конкурсной комиссией Псковской таможни. Информация о дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса направляется конкурсантам по почте письмом с уведомлением по адресу, указанному в заявлении на участие в конкурсе.

Документы по объявленному конкурсу принимаются в течение 21 дня со дня размещения объявления о приеме документов на официальном сайте таможенного органа и государственной информационной системы в области государственной службы в интернете, с 27 июня по 17 июля включительно.

Предполагаемая дата проведения конкурса: 21-29 июля. Дата проведения конкурса может быть перенесена на более позднее время. Точная дата проведения второго этапа конкурса будет указана в письме, направляемом конкурсантам по почте письмом с уведомлением.

Прием документов осуществляется в понедельник, среду и пятницу с 14:00 до 16:00. Учитывая большое количество вакансий, влекущее за собой большое количество желающих участвовать в конкурсе, а также большой объем подготовительной работы по изучению и обработке документов для участия в конкурсе, Псковская таможня рекомендует не откладывать подачу документов на последние дни приема документов. Перед посещением таможни с целью подачи документов для участия в конкурсе необходимо внимательно и в полном объеме ознакомиться с объявлением о конкурсе.

Информация с перечнем должностей, списком необходимых документов, о квалификационных требованиях к должностям, об адресах для обращения и подачи документов, о времени приема документов, а также номер телефона для справок размещены на официальном сайте, в разделе «Таможни. Псковская таможня. Информация о кадровом обеспечении таможенного органа. Вакансии Псковской таможни».

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