Вера Емельянова: Государство всячески поддерживает инициативы, связанные с социальным предпринимательством

12:06, 28 июня 2017, ПАИ

В Псковской области есть множество незадействованных предпринимателями ресурсов и возможностей, - заявила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова в ходе круглого стола «Социальное предпринимательство в регионе: оценка ресурсов и возможностей», который проходит сегодня, 28 июня, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Вера Емельянова пожелала, чтобы последующие мероприятия на данную тему проходили в большей аудитории. «Нужно выходить на более широкие площадки», - отметила она. «Отреагировали не все муниципалитеты, а те, кто здесь, понимают значимость мероприятия. Мы будем наращивать инициативы, распространять передовые практики», - заключила вице-губернатор.

«Наше государство - социальное государство, все наши бюджеты социально ориентированные. Сегодня есть масса инициатив, которые могут быть реализованы с меньшими ресурсами, но при поддержке государства, которое всячески поддерживает инициативы, связанные с социальным предпринимательством», - заявила Вера Емельянова. Кроме того, она отметила, что Псковская область должна показать всей стране пример в этой сфере: «Нужно работать в направлении увеличения количества социальных некоммерческих организаций».

По ее словам, Псковская область - уникальный регион, нуждающийся в дополнительных ресурсах по обеспечению услугами населения. Вера Емельянова заявила, что ждет предложений от малого и среднего бизнеса. «Мы готовы эти проекты всячески поддерживать».