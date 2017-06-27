0
20:57
Иван Цецерский: Мне есть, что сказать людям
12:56
Власти Пскова отчитались о расходах на поездку в Голландию
19:32
Псковское отделение «Единой России» утвердило список кандидатов на выборы в Псковскую городскую Думу
18:34
Цецерский попросил однопартийцев поддержать его выдвижение по одномандатному округу
12:50
В Гдовском районе 4 депутата намерены досрочно сложить полномочия
16:29
Жириновский возглавит список ЛДПР на выборах в Псковскую городскую Думу
16:12
Турчак занял последнее место в рейтинге доходов глав регионов
Еще новости
Политика

Вера Емельянова: Государство всячески поддерживает инициативы, связанные с социальным предпринимательством

В Псковской области есть множество незадействованных предпринимателями ресурсов и возможностей, - заявила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова в ходе круглого стола «Социальное предпринимательство в регионе: оценка ресурсов и возможностей», который проходит сегодня, 28 июня, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Вера Емельянова пожелала, чтобы последующие мероприятия на данную тему проходили в большей аудитории. «Нужно выходить на более широкие площадки», - отметила она. «Отреагировали не все муниципалитеты, а те, кто здесь, понимают значимость мероприятия. Мы будем наращивать инициативы, распространять передовые практики», - заключила вице-губернатор.

«Наше государство - социальное государство, все наши бюджеты социально ориентированные. Сегодня есть масса инициатив, которые могут быть реализованы с меньшими ресурсами, но при поддержке государства, которое всячески поддерживает инициативы, связанные с социальным предпринимательством», - заявила Вера Емельянова. Кроме того, она отметила, что Псковская область должна показать всей стране пример в этой сфере: «Нужно работать в направлении увеличения количества социальных некоммерческих организаций».

По ее словам, Псковская область - уникальный регион, нуждающийся в дополнительных ресурсах по обеспечению услугами населения. Вера Емельянова заявила, что ждет предложений от малого и среднего бизнеса. «Мы готовы эти проекты всячески поддерживать». 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Иван Цецерский: Мне есть, что сказать людям
27 июня 2017
Иван Цецерский: Мне есть, что сказать людям 5
Власти Пскова отчитались о расходах на поездку в Голландию
27 июня 2017
Власти Пскова отчитались о расходах на поездку в Голландию 9
Псковское отделение «Единой России» утвердило список кандидатов на выборы в Псковскую городскую Думу
26 июня 2017
Псковское отделение «Единой России» утвердило список кандидатов на выборы в Псковскую городскую Думу
Цецерский попросил однопартийцев поддержать его выдвижение по одномандатному округу
26 июня 2017
Цецерский попросил однопартийцев поддержать его выдвижение по одномандатному округу 6
В Гдовском районе 4 депутата намерены досрочно сложить полномочия
26 июня 2017
В Гдовском районе 4 депутата намерены досрочно сложить полномочия 4
Жириновский возглавит список ЛДПР на выборах в Псковскую городскую Думу
25 июня 2017
Жириновский возглавит список ЛДПР на выборах в Псковскую городскую Думу 7
Турчак занял последнее место в рейтинге доходов глав регионов
24 июня 2017
Турчак занял последнее место в рейтинге доходов глав регионов 19
Александр Васильев обсудил с представителями «Росавтодора» вопросы финансирования строительства Северного обхода Пскова
23 июня 2017
Александр Васильев обсудил с представителями «Росавтодора» вопросы финансирования строительства Северного обхода Пскова 9

Идет загрузка...