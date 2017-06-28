Псковский «Центр инноваций социальной сферы» заключил соглашение с первым партнером

12:32, 28 июня 2017, ПАИ

28 июня в Пскове в рамках круглого стола «Социальное предпринимательство в регионе: оценка ресурсов и возможностей» состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между ООО «Северо-западная инвестиционная компания» и АНО «Центр инноваций социальной сферы Псковской области», передает корреспондент Псковского агентства информации.

Соглашение подписали Светлана Седунова и Николай Загоруй. Светлана Седунова отметила, что не во всех регионах есть проекты уровня «Простории», заявив, что есть желание сотрудничать по многим проектам с Николаем Загоруем, который станет первым социальным партнером центра.

Кроме того, Светлана Седунова выступила с докладом «Социальное предпринимательство: от понятия к деятельности». Она отметила, что это инструмент, который сегодня очень выгоден государству, так как предполагает решение социальных проблем при помощи бизнеса.

Также Светлана Седунова анонсировала первое из мероприятий по поддержке и продвижению псковских социальных предпринимателей - ярмарку-выставку проектов, которая состоится 1 июля в Детском парке Пскова. «Пока там не очень много участников - чуть более 10», - отметила она. Светлана Седунова также выразила надежду, что выставка станет регулярной.