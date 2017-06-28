До шести лет тюрьмы грозит жителю Печорского района за кражу со взломом

12:41, 28 июня 2017, ПАИ

В Печорском районе местный житель проник в один из домов и совершил кражу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По данным следствия, в период с 3 по 5 мая 2017 года обвиняемый с целью хищения чужого имущества незаконно проник в один из домов в деревне Медведково Печорского района, где похитил имущество на общую сумму 8 445 рублей. Часть похищенного фигурант спрятал в заброшенном сарае, а другую часть - в своем доме.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 пунка «а» статьи 158 УК РФ «Кража». В ходе проведенного обыска всё похищенное имущество найдено и возвращено владельцу. В настоящее время уголовное дело направлено для рассмотрения в суд. Гражданину может быть назначено наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.