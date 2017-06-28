Товары псковских социальных предпринимателей хотят продвигать через федеральную сеть автозаправок

12:52, 28 июня 2017, ПАИ

Товары псковских социальных предпринимателей намерены продвигать через федеральную сеть автозаправочных станций компании «Лукойл», сообщила директор АНО «Центр инноваций социальной сферы Псковской области» Светлана Седунова. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с круглого стола «Социальное предпринимательство в регионе: оценка ресурсов и возможностей», который проходит в Пскове сегодня, 28 июня.

По словам Светланы Седуновой, псковский Центр инноваций социальной сферы планирует сотрудничать с фондом «Наше будущее» по проекту «Больше чем покупка», который он реализует с федеральными сетевыми компаниями, и, в частности, с «Лукойлом».

Директор Центра рассказала, что на заправках «Лукойла» есть стенды, посвященные продвижению товаров социальных предпринимателей. И выразила надежду, что псковских предпринимателей удастся подключить к этой программе.

Светлана Седунова добавила, что сегодня у социальных предпринимателей есть множество возможностей получить поддержку: в том числе большое количество российских и зарубежных фондов, а также краудфандинговые платформы.