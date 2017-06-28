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Общество

Включайся – и общайся!

Абоненты новой линейки тарифных планов «Включайся!» с 19 июня по 15 июля 2017 года могут на выгодных условиях приобрести смартфоны в салонах и интернет-магазине* «МегаФона». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в компании.

Специально для каждого тарифного плана линейки «Включайся!» «МегаФон» предлагает смартфоны с подходящими характеристиками. Так, для «Включайся! Общайся» идеально подходит Samsung J5 Prime. Смартфон отличается особым режимом энергосбережения, который отключает все фоновые приложения, существенно уменьшая расход заряда аккумулятора. Второй плюс – светосильный объектив с диафрагмой F1.9, что позволяет получать отличные снимки даже при низкой освещенности. 13-мегапиксельная камера гарантирует высочайшую четкость изображения и проработку мельчайших деталей. Это будет удобно для клиентов тарифа «Включайся! Общайся», разработанного для фанатов соцсетей – тех, кто все время онлайн, делится с друзьями фотографиями и пересылает тексты.


 

Чтобы приобрести Samsung J5 Prime в салоне или интернет-магазине «МегаФона» по специальной цене 9 990 рублей, нужно пользоваться одним из тарифов линейки «Всё включено S, M, L, XL, VIP» или «Включайся! Пиши, Слушай, Говори, Общайся, Смотри, Премиум», подключить опцию «Бонус 3000 рублей на счёт за 5 месяцев». Таким образом, 3000 рублей равномерными платежами будут возвращаться на счет абонента в течение 5 месяцев.

Подробности об акции и перечень смартфонов** можно уточнить в салонах или на сайте «МегаФона».

Напомним, что новая тарифная линейка «Включайся!» построена исходя из реальных интересов цифровых пользователей: желания говорить, переписываться в мессенджерах, слушать музыку, общаться в социальных сетях или смотреть видео. Теперь каждый абонент «МегаФона» может «включиться» в мир безграничных цифровых возможностей.

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