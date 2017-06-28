Псковский бизнес-омбудсмен о социальном предпринимательстве: Не все пока понимают, о чем речь

13:01, 28 июня 2017, ПАИ

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев считает, что социальное предпринимательство – «очень актуальная тема для нашего региона». Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с круглого стола «Социальное предпринимательство в регионе: оценка ресурсов и возможностей», который проходит в Пскове сегодня, 28 июня.

Однако, по мнению омбудсмена, не все предприниматели пока понимают, о чем речь, в чем различия социального предпринимательства и социального партнерства. По его мнению, АНО «Центр инноваций социальной сферы Псковской области» надо информировать предпринимателей, каким образом организация может помочь им развить какое-либо новое направление, объяснять, что поддержка будет не только от федерального центра, но и от администрации Псковской области, от муниципалитета.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей заверил, что готов оказывать поддержку бизнесменам, работающим в данной сфере, принимать участие в мероприятиях Центра, сотрудничать, «чтобы было четкое понимание, чем вместе можем помочь бизнесу развивать новые направления».