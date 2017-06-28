Три человека пострадали при столкновении ГАЗа и КАМАЗа в Невельском районе

13:16, 28 июня 2017, ПАИ

27 июня в Невельском районе на 14 км грунтовой дороги Усвяты – Стеревнево 47-летний водитель ГАЗ-3110 не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, в результате чего произошло касательное столкновение с КАМАЗом. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области.

В результате ДТП пострадали водитель и три пассажира ГАЗа: 59-летний, 55-летний и 33-летний мужчины. Все пострадавшие доставлены в невельскую больницу.