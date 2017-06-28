Условия содержания несовершеннолетних правонарушителей проверили псковские общественники

20:57, 28 июня 2017, ПАИ

В рамках акции «Общественный контроль» представитель Общественного совета при УМВД России по Псковской области Андрей Стегний и члены Общественной наблюдательной комиссии региона отец Николай и Игорь Романов посетили Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного УМВД.

На момент визита здесь находились трое подростков из разных регионов России. Несколько дней назад один из них получил аттестат об основном общем образовании. Гости поздравили воспитанника с этим знаменательным в его жизни событием.

В молельной комнате отец Николай пообщался с ребятами, которые рассказали ему о том, за какие нарушения закона были направлены в центр, поделились планами на будущее. В ходе беседы они говорили, что здесь чувствуют себя неплохо и считают, что с недостойным поведением нужно покончить раз и навсегда.

Общественники осмотрели территорию центра, рабочие кабинеты, помещения, где размещаются подростки. Они убедились, что здесь созданы все необходимые условия для получения образования, занятий спортом, организации досуга.

Как отметила начальник ЦВСНП УМВД России по Псковской области подполковник полиции Галина Михайлова, работа в центре проводится по утвержденному расписанию режимных мероприятий, которые включают, в частности, регулярный медицинский осмотр несовершеннолетних, учебный процесс, проведение индивидуальных и групповых занятий. Учебная подготовка осуществляется педагогами из псковской школы № 22. Для этого оборудованы специальные классы и подобран необходимый учебный материал.