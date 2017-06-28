За незаконный пропуск двигателя через границу бывший инспектор Псковской таможни заплатит 45 тысяч

13:22, 28 июня 2017, ПАИ

Псковский городской суд признал бывшего таможенного инспектора виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Суд установил, что таможенный инспектор поста международного автомобильного пункта пропуска Убылинка Псковской таможни в ходе контроля умышленно не выявил незаконно перемещаемый через границу Российской Федерации дизельный двигатель дизельный б/у, что привело к необоснованному выпуску этого товара и сокрытию совершенного административного правонарушения.

Суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 45 тысяч рублей.