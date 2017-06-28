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Общество

Не скрывать факт трудоустройства призвал псковских школьников Пенсионный фонд

В период летних каникул Отделение ПФР по Псковской области напоминает, чтр школьникам и студентам необходимо сообщить в Пенсионный фонд о своем трудоустройстве. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе отделения, оплачиваемая практика и летняя подработка могут обернуться неприятностями для тех, кто получает пенсию по случаю потери кормильца или компенсационную выплату по уходу за пенсионером старше 80 лет или инвалидом 1 группы.

Как правило, к пенсии по потере кормильца молодые люди получают федеральную социальную доплату. Она положена тем, чей уровень ежемесячного материального обеспечения вместе с пенсией не достигает прожиточного минимума пенсионера. При трудоустройстве право на доплату утрачивается, так как она выплачивается только неработающим пенсионерам.

Также во время официального трудоустройства отсутствует право и на выплату по уходу за пенсионером старше 80 лет или инвалидом 1 группы, так как она положена только неработающим гражданам.

Чтобы сообщить о начале трудовой деятельности и приостановить выплаты, необходимо обратиться в территориальный орган ПФР по месту жительства с паспортом, страховым свидетельством, трудовым договором/трудовой книжкой (или любым другим документом, подтверждающим факт трудоустройства).

После завершения работы необходимо прийти в Пенсионный фонд для назначения положенных выплат - с паспортом, СНИЛСом и документом, свидетельствующим о прекращении трудовой деятельности.

Если школьники и студенты не представят в ПФР информацию о своем трудоустройстве, в будущем им придется вернуть незаконно полученные суммы.

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