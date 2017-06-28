19 тонн польских яблок уничтожены в Себеже

14:12, 28 июня 2017, ПАИ

27 июня на свалке твердых бытовых отходов в Себеже уничтожены 19 тонн свежих яблок, выращенных в Польше. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Данная партия была задержана 23 июня в контрольном пункте в деревне Долосцы Себежского района в ходе совместных с правоохранительными органами мероприятий по контролю за ввозом из Белоруссии запрещенных товаров. На перемещаемый товар были предоставлены товаротранспортные документы на готовый молочный продукт из молочного сырья производства Сербия, однако, при проведении досмотра видимой части груза были обнаружены свежие яблоки. Для проведения контрольно-надзорных мероприятий задержанная партия была доставлена на склад.