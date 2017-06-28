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Экономика

Ягоды и корнеплоды из Белоруссии не попали в Псковскую область

27 и 28 июня в фитосанитарном контрольном пункте в деревне Лобок Невельского района задержаны три автомобиля, в которых перевозили из Белоруссии ягоды, овощи и корнеплоды (клубнику, черешню, капусту, томаты, огурцы, картофель продовольственный) без сопроводительных документов. Общий вес растительной  продукции составил более 2 тонн, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Транспортные средства возвращены на территорию страны-экспортера .Представители владельцев грузов привлечены к административной ответственности по статье 10.2 КоАП РФ (нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции на территорию РФ).

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