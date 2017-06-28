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Культура

Выступлением симфонического оркестра завершится концертный сезон в Пскове

29 июня в Пскове состоится закрытие концертного сезона, который завершится выступлением симфонического оркестра. Об этом сообщил директор Псковской областной филармонии Артем Татаренко на пресс-конференции 28 июня, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Артём Татаренко рассказал, что за прошедший сезон выполнен план и по количеству концертов, и по количеству заданий. Псковский симфонический оркестр дал 130 концертов в регионе, в БКЗ филармонии прошли 124 мероприятия. «С точки зрения государственного финансирования филармонии удалось даже увеличить собственный доход», - подчеркнул спикер. Кроме того, наполняемость залов в этом году выросла с 60 до 70 процентов, наблюдается положительная тенденция.

Директор филармонии напомнил, что в этом сезоне было много разных мероприятий, в том числе Фестиваль русской музыки, 20-летие Псковского симфонического оркестра, на котором был аншлаг. Были и «любопытные» творческие эксперименты – выступление российского актера театра и кино Дмитрия Дюжева на Фестивале русской музыки в Пушкинских Горах. По словам Артёма Татаренко, «получилась достаточно любопытная форма». Он отметил, что актер доволен результатом и готов повторить свое выступление. Также директор филармонии заметил, что в Пскове в этом сезоне было много джаза.

«Мы начинаем активно использовать интерактивные декорации. У нас было обновлено световое оборудование, появился светодиодный экран. В планах - оснастить зал современным аудио-звуковым оборудованием», - заключил Артём Татаренко.

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