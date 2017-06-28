Конкурс проектов по сельской тематике стартует в России

19:56, 28 июня 2017, ПАИ

В рамках реализации федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» проводится Всероссийский конкурс информационно-просветительских проектов по сельской тематике. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Организатором является федеральное государственное бюджетное учреждение «Пресс-служба Минсельхоза России». Конкурс будет широко освещаться в федеральных и региональных средствах массовой информации.

Торжественная церемония награждения победителей состоится 5 октября на 19-ой Российской агропромышленной выставке «Золотая осень-2017».

Условия и порядок проведения конкурса размещены на официальном сайте http://konkurs.agromedia.ru