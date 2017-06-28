0
20:11
Дмитрий Быстров поставил «троечку» коммунальным службам и дорожникам Острова
19:48
Андрей Турчак зарядился энергией и позитивом от псковичей - участников форума «Ладога»
17:43
Грозы и до 24 градусов тепла ожидается в Псковской области 29 июня
17:03
Виктор Мусатов: Вопрос с вырубкой деревьев в Вязье решен
16:50
«Поход первокурсника» презентовали псковичи на форуме «Ладога»
16:02
Жители дедовичской деревни Вязье добились остановки вырубки деревьев в местном парке
13:07
Лидер профсоюза о выходе на псковский рынок Яндекса: Такси у нас становится уделом непрофессионалов
Еще новости
Общество

Конкурс проектов по сельской тематике стартует в России

В рамках реализации федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» проводится Всероссийский конкурс информационно-просветительских проектов по сельской тематике. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Организатором является федеральное государственное бюджетное учреждение «Пресс-служба Минсельхоза России». Конкурс будет широко освещаться в федеральных и региональных средствах массовой информации.

Торжественная церемония награждения победителей состоится 5 октября на 19-ой Российской агропромышленной выставке «Золотая осень-2017».

Условия и порядок проведения конкурса размещены на официальном сайте http://konkurs.agromedia.ru

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Дмитрий Быстров поставил «троечку» коммунальным службам и дорожникам Острова
28 июня 2017
Дмитрий Быстров поставил «троечку» коммунальным службам и дорожникам Острова
Андрей Турчак зарядился энергией и позитивом от псковичей - участников форума «Ладога»
28 июня 2017
Андрей Турчак зарядился энергией и позитивом от псковичей - участников форума «Ладога» 2
Грозы и до 24 градусов тепла ожидается в Псковской области 29 июня
28 июня 2017
Грозы и до 24 градусов тепла ожидается в Псковской области 29 июня
Виктор Мусатов: Вопрос с вырубкой деревьев в Вязье решен
28 июня 2017
Виктор Мусатов: Вопрос с вырубкой деревьев в Вязье решен
«Поход первокурсника» презентовали псковичи на форуме «Ладога»
28 июня 2017
«Поход первокурсника» презентовали псковичи на форуме «Ладога»
Жители дедовичской деревни Вязье добились остановки вырубки деревьев в местном парке
28 июня 2017
Жители дедовичской деревни Вязье добились остановки вырубки деревьев в местном парке
Лидер профсоюза о выходе на псковский рынок Яндекса: Такси у нас становится уделом непрофессионалов
28 июня 2017
Лидер профсоюза о выходе на псковский рынок Яндекса: Такси у нас становится уделом непрофессионалов 4
Включайся – и общайся!
28 июня 2017
Включайся – и общайся!

Идет загрузка...