Глава Великолукского района: Лариса Семашко уволена в связи с неоднократными нарушения антикоррупционного законодательства

14:28, 28 июня 2017, ПАИ

Первый заместитель главы Великолукского района Лариса Семашко уволена со своего поста в связи с неоднократными нарушениями антикоррупционного законодательства. Об этом Псковскому агентству информации сообщил глава муниципалитета Сергей Петров.

Он сообщил, что нарушения вскрылись в ходе проверок. Они касались неоднократного сокрытия чиновницей конфликта интересов в её работе.

Сергей Петров сообщил, что получил представление прокуратуры в отношении г-жи Семашко, которая была уволена на основании этого требования надзорного органа с учётом наличия трёх выговоров.

При этом глава Великолукского района добавил, что по ряду случаев документы были переданы для проверки в следственные органы.

Отметим, Лариса Семашко родилась 1 сентября 1965 года в деревне Иваново Великолукского района Псковской области. В 1987 году закончила экономический факультет Великолукского сельскохозяйственного института по специальности «экономика и организация сельского хозяйства». Имеет ученую степень — кандидат экономических наук.

В марте 1987 года поступила на работу в учхоз «Удрайское» Великолукского района, где прошла путь от экономиста до заместителя директора по экономике.

В сентябре 2010 года принята в порядке перевода в администрацию Великолукского района.

С 27 сентября 2010 года — начальник отдела по экономике и инвестициям.

С 20 июня 2011 года — председатель комитета по экономическому развитию.

С 26 декабря 2013 года по 28 июня 2017 года — первый заместитель главы администрации района.

Награждена Почетной грамотой администрации Великолукского района.

Замужем, имеет двоих детей.