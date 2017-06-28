Грибы из Польши и Нидерландов задержаны в Усвятах

18:08, 28 июня 2017, ПАИ

27 июня на территории посёлка Усвяты задержаны 5 автомобилей, перевозивших из Белоруссии фрукты и грибы. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям, фитосанитарные сертификаты и товарно-транспортные документы на груз отсутствовали.

При проведении досмотра видимой части груза в трех транспортных средствах обнаружены свежие яблоки и груши общим весом 60 тонн, в двух транспортных средствах - около 40 тонн свежих грибов, выращенных в Польше и Нидерландах, что подтверждала маркировка на упаковочных ящиках.

Решение о дальнейшем использовании грузов с растительной продукцией будет принято в рамках соблюдения законодательства Российской Федерации.