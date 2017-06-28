0
13:07
Лидер профсоюза о выходе на псковский рынок Яндекса: Такси у нас становится уделом непрофессионалов
10:54
В Петербург активно рекрутируют на посуточную работу телохранителей из Пскова
10:36
В поисках качества
17:06
Абоненты «МегаФона» на матчах Кубка Конфедераций в Петербурге прокачали более 10 000 гигабайт трафика
15:42
При сетевом маркетинге гипноз не используется, считает псковский эксперт
12:56
Власти Пскова отчитались о расходах на поездку в Голландию
11:54
27-28 июня в Псковской области введён запрет продажи спиртного
Еще новости
Экономика

Грибы из Польши и Нидерландов задержаны в Усвятах

27 июня на территории посёлка Усвяты задержаны 5 автомобилей, перевозивших из Белоруссии фрукты и грибы. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям, фитосанитарные сертификаты и товарно-транспортные документы на груз отсутствовали.

При проведении досмотра видимой части груза в трех транспортных средствах обнаружены свежие яблоки и груши общим весом 60 тонн,  в двух транспортных средствах - около  40 тонн свежих грибов, выращенных в Польше и Нидерландах, что подтверждала маркировка на упаковочных ящиках.

Решение о дальнейшем использовании грузов с растительной продукцией будет принято в рамках соблюдения законодательства Российской Федерации.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Лидер профсоюза о выходе на псковский рынок Яндекса: Такси у нас становится уделом непрофессионалов
28 июня 2017
Лидер профсоюза о выходе на псковский рынок Яндекса: Такси у нас становится уделом непрофессионалов 4
В Петербург активно рекрутируют на посуточную работу телохранителей из Пскова
28 июня 2017
В Петербург активно рекрутируют на посуточную работу телохранителей из Пскова 1
Абоненты «МегаФона» на матчах Кубка Конфедераций в Петербурге прокачали более 10 000 гигабайт трафика
27 июня 2017
Абоненты «МегаФона» на матчах Кубка Конфедераций в Петербурге прокачали более 10 000 гигабайт трафика
При сетевом маркетинге гипноз не используется, считает псковский эксперт
27 июня 2017
При сетевом маркетинге гипноз не используется, считает псковский эксперт 1
Власти Пскова отчитались о расходах на поездку в Голландию
27 июня 2017
Власти Пскова отчитались о расходах на поездку в Голландию 9
27-28 июня в Псковской области введён запрет продажи спиртного
25 июня 2017
27-28 июня в Псковской области введён запрет продажи спиртного 4
Tele2 и Apple - партнеры в сфере развития услуг связи
22 июня 2017
Tele2 и Apple - партнеры в сфере развития услуг связи
Андрей Турчак и Антон Силуанов провели рабочую встречу в Москве
21 июня 2017
Андрей Турчак и Антон Силуанов провели рабочую встречу в Москве 4

Идет загрузка...