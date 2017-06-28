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Общество

Псковский спецназ приступил к занятиям по горной подготовке

Военнослужащие подразделений специального назначения Западного военного округа, дислоцированные в Псковской области, приступили к занятиям по горной подготовке на специализированном скалодроме, полностью имитирующем горные массивы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Под руководством опытных инструкторов спецназовцам предстоит изучить способы горного подъема и спуска, лазания по скалам с индивидуальной страховочной системой, переправы через водную преграду и действий в связке. Специальные занятия будут проведены по вязанию специальных альпинистских узлов — каждый военнослужащий освоит более 10 их видов.

Особое внимание при подготовке будет уделено освоению навыков по применению стрелкового оружия в условиях высокогорья с определением высот и расстояний, ориентированию на местности по карте и движению по азимуту.

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