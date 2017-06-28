8 премьер показал Псковский драмтеатр в этом сезоне

14:45, 28 июня 2017, ПАИ

8 премьер показал Псковский академический театр драмы им. А. С Пушкина в этом сезоне. Об этом сообщила заведующая литературной частью Псковского драмтеатра Любовь Никитина на пресс-конференции 28 июня, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По её словам, у режиссера театра Александра Кладько есть установка ставить только качественные детские спектакли. Так, состоялся интерактивный спектакль «Краденое солнце», а новый театральный сезон открылся спектаклем «Чиполлино». Второй спектакль был поставлен по творчеству Сергея Довлатова, показывают в псковском драмтеатре и пьесу «Клинический случай». Любовь Никитина сообщила, что сегодня псковская труппа представит эту постановку в Новгороде. «Очень смешной спектакль», - прокомментировала она.

Спикер добавила, что псковская «Пиковая дама» была очень тепло принята зрителями, спектакль ставил московский режиссёр Юрий Печенежский. Последней премьерой сезона стал спектакль «Усвятские шлемоносцы», где была занята почти вся труппа театра. «В этом спектакле много театральных работ молодых артистов. Как дальше будет жить спектакль - покажет новый сезон», - сказала Любовь Никитина.

Она также напомнила, что прошли Пушкинский, Довлатовский фестивали, «Другое искусство». Приезжали педагоги ГИСИ, проводили занятия с псковскими актерами. Состоялась встреча с педагогами псковских школ, театральные уроки литературы. «Мы хотели понять, что нужно детям, какие театральные постановки нужно ставить для них», - пояснила завлит театра.

Она сообщила, что в Пскове завершился набор на очно-заочное обучение в Российском государственном институте сценических искусств, обучение навыкам актерского мастерства будет проходить на базе ПсковГУ, а на сессии ребята будут ездить в Санкт-Петербург. «Этот набор создан для того, чтобы пополнить псковскую театральную труппу», - заявила Любовь Никитина.

В заключение она добавила, что осенью в Псков приедет Санкт-Петербургский академический театр имени Ленсовета.