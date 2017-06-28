5 миллионов рублей заработал Псковский театр кукол в прошедшем сезоне

16:22, 28 июня 2017, ПАИ

5 миллионов рублей заработал Псковский театр кукол в этом сезоне. Об этом сообщила директор театра Татьяна Ааб на пресс-конференции 28 июня, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«У нас, конечно, меньше премьер, артистов, у нас все миниатюрное. Все театральные сезоны мы заканчивали успешно, и этот не стал исключением», - отметила Татьяна Ааб. Она сообщила, что состоялись 300 спектаклей, заполняемость зала была хорошей.

«Конечно, у нас всего 3 спектакля, но все определяется финансированием, все свои спектакли мы окупаем в течение года», - добавила директор Псковского театра кукол. По её словам, чтобы поставить хороший спектакль в среднем требуется 300 тысяч рублей. «На свой юбилей мы постараемся удивить зрителей, но спектакль этот будет очень старым», - заявила она.

Татьяна Ааб рассказала, что труппа театра состоит из 12 человек, 75% которых имеют высшее театральное образование. «Я настаиваю на том, чтобы те, у кого нет профильного высшего образования, его получали. У нас одна студентка идет на красный диплом сейчас», - подчеркнула она.

Спикер напомнила, что Псковский театр кукол не принимает участие в областных фестивалях. «Хотелось бы, чтобы Театрально-концертная дирекция обратила внимание на то, что на Пушкинском фестивале не хватает детских спектаклей. Если мы работаем для города и области, то нужно понимать, что дети - это будущий зритель», - считает Татьяна Ааб.

По её мнению, не нужно забывать, что Псковский театр кукол выездной, и труппе приходится выезжать на гастроли на старом транспорте, которому уже 15 лет. «Мы сняли ролик, который хотим направить губернатору, чтобы он помог нам с театром, - продолжила директор театра. - Собственник здания театра попросил нас освободить помещение. Сейчас мы будем находиться в этом здании до конца года, а в следующем планируем переезжать на Некрасова, 24».