Похитители алкоголя и косметики задержаны в Пскове

14:57, 28 июня 2017, ПАИ

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали граждан, совершивших хищения в магазинах Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области.

Так, в магазине на Рижском проспекте задержан 30-летний мужчина, похитивший спиртные напитки и продукты питания. В торговой точке на улице Гагарина поймали 17-летнего жителя Дедовического района, который похитил бутылку виски, там же сотрудники Росгвардии обнаружили 55-летнего мужчину, укравшего косметику.

Отдел Росгвардии по Псковской области напоминает, что в соответствии со статьей 7.27. КоАП РФ за мелкое хищение чужого имущества предусмотрена административная ответственность.