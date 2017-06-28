0
08:53
Из-за грозового разряда произошел пожар в Стругокрасненском районе
20:30
Управление городского хозяйства Пскова в суде объясняется с УФАС по контрактам на содержание дорог
12:13
Петербуржец, которого мать заподозрила в намерении уйти в ИГИЛ, нашелся в Пскове
12:50
Судмедэкспертиза: Разрыв аорты — причина смерти женщины в псковском роддоме
09:26
В Псковской области в суд направлено уголовное дело по преднамеренному банкротству
11:49
В пруду в великолукской деревне обнаружили останки человека
10:55
Сотрудники МЧС в Пскове спасли запертую ребёнком на балконе мать
Еще новости
Происшествия

Похитители алкоголя и косметики задержаны в Пскове

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали граждан, совершивших хищения в магазинах Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области.

Так, в магазине на Рижском проспекте задержан 30-летний мужчина, похитивший спиртные напитки и продукты питания. В торговой точке на улице Гагарина поймали 17-летнего жителя Дедовического района, который похитил бутылку виски, там же сотрудники Росгвардии обнаружили 55-летнего мужчину, укравшего косметику.

Отдел Росгвардии по Псковской области напоминает, что в соответствии со статьей  7.27. КоАП РФ за мелкое хищение чужого имущества предусмотрена административная ответственность.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Из-за грозового разряда произошел пожар в Стругокрасненском районе
28 июня 2017
Из-за грозового разряда произошел пожар в Стругокрасненском районе
Управление городского хозяйства Пскова в суде объясняется с УФАС по контрактам на содержание дорог
27 июня 2017
Управление городского хозяйства Пскова в суде объясняется с УФАС по контрактам на содержание дорог
Петербуржец, которого мать заподозрила в намерении уйти в ИГИЛ, нашелся в Пскове
27 июня 2017
Петербуржец, которого мать заподозрила в намерении уйти в ИГИЛ, нашелся в Пскове
Судмедэкспертиза: Разрыв аорты — причина смерти женщины в псковском роддоме
26 июня 2017
Судмедэкспертиза: Разрыв аорты — причина смерти женщины в псковском роддоме
В Псковской области в суд направлено уголовное дело по преднамеренному банкротству
26 июня 2017
В Псковской области в суд направлено уголовное дело по преднамеренному банкротству
В пруду в великолукской деревне обнаружили останки человека
24 июня 2017
В пруду в великолукской деревне обнаружили останки человека 1
Сотрудники МЧС в Пскове спасли запертую ребёнком на балконе мать
24 июня 2017
Сотрудники МЧС в Пскове спасли запертую ребёнком на балконе мать
Псковский облздрав проводит служебную проверку по факту гибели женщины в псковском роддоме
23 июня 2017
Псковский облздрав проводит служебную проверку по факту гибели женщины в псковском роддоме

Идет загрузка...