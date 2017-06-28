Стас Михайлов, Валерий Леонтьев и Дима Билан снова хотят посетить Псков
Артисты Стас Михайлов, Валерий Леонтьев и Дима Билан снова хотят посетить Псков. Об этом сообщил директор Псковской областной филармонии Артём Татаренко на пресс-конференции 28 июня, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
По словам Артёма Татаренко, билеты на мероприятия следующего концертного сезона можно приобрести в кассах филармонии, которые будут работать в летнем режиме с 13:00 до 18:00. Он отметил, что работа по следующему сезону продолжается, есть разные наметки, будут выступать танцевальные, хоровые коллективы, Псковский симфонический оркестр, а также коллективы из других городов, ранее выступавшие дирижеры. Более точный график появится в середине августа.