0
11:09
Псковичей зовут в баню вместе с Пушкиным
14:27
Ганза районного масштаба
16:54
Духовой оркестр из Литвы выступил в Детском парке Пскова
13:15
Эдуард Банько: Неудовлетворённость - нормальное состояние для творческого человека
12:07
22 июля на Октябрьской площади в Пскове состоится большой праздничный концерт
15:47
В интернете появился первый трейлер нового российского фэнтези «Легенда о Коловрате» (ВИДЕО)
13:40
В Пскове состоялись премьерные показы самого масштабного театрального проекта 111-го сезона
Еще новости
Культура

Стас Михайлов, Валерий Леонтьев и Дима Билан снова хотят посетить Псков

Артисты Стас Михайлов, Валерий Леонтьев  и Дима Билан снова хотят посетить Псков. Об этом сообщил директор Псковской областной филармонии Артём Татаренко на пресс-конференции 28 июня, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Артёма Татаренко, билеты на мероприятия следующего концертного сезона можно приобрести в кассах филармонии, которые будут работать в летнем режиме с 13:00 до 18:00. Он отметил, что работа по следующему сезону продолжается, есть разные наметки, будут выступать танцевальные, хоровые коллективы, Псковский симфонический оркестр, а также коллективы из других городов, ранее выступавшие дирижеры. Более точный график появится в середине августа.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Псковичей зовут в баню вместе с Пушкиным
28 июня 2017
Псковичей зовут в баню вместе с Пушкиным
Духовой оркестр из Литвы выступил в Детском парке Пскова
26 июня 2017
Духовой оркестр из Литвы выступил в Детском парке Пскова
22 июля на Октябрьской площади в Пскове состоится большой праздничный концерт
26 июня 2017
22 июля на Октябрьской площади в Пскове состоится большой праздничный концерт
В интернете появился первый трейлер нового российского фэнтези «Легенда о Коловрате» (ВИДЕО)
25 июня 2017
В интернете появился первый трейлер нового российского фэнтези «Легенда о Коловрате» (ВИДЕО) 2
В Пскове состоялись премьерные показы самого масштабного театрального проекта 111-го сезона
23 июня 2017
В Пскове состоялись премьерные показы самого масштабного театрального проекта 111-го сезона 5
Открытие выставки «Псковские ерши»
23 июня 2017
Открытие выставки «Псковские ерши»
Директора псковского музея оштрафовали из-за жалобы московского туриста
21 июня 2017
Директора псковского музея оштрафовали из-за жалобы московского туриста 18
21-22 июня на сцене Псковского драмтеатра состоится последняя премьера 111-го театрального сезона
20 июня 2017
21-22 июня на сцене Псковского драмтеатра состоится последняя премьера 111-го театрального сезона 2

Идет загрузка...