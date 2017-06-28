Финальные мероприятия пятого сезона программы «Футбол для дружбы» стартовали в Петербурге

21:37, 28 июня 2017, ПАИ

28 июня стартовали финальные мероприятия пятого сезона Международной детской социальной программы «Футбол для дружбы», организованной официальным партнером ФИФА и Чемпионата мира по футболу 2018 компанией ПАО «Газпром». Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

Делегации из 64 стран объединили Европу, Азию, Африку, Южную и Северную Америки. Под лозунгами дружбы, мира и равенства спортсмены прибыли в Санкт-Петербург, чтобы продемонстрировать преданность ключевым ценностям программы, поделиться опытом их продвижения и подать пример всему миру. «Во-первых, наши дети в полнейшем восторге от архитектуры Санкт-Петербурга, приятно видеть, что 64 страны объединились благодаря детям в таком прекрасном месте. Во-вторых, дети максимально вовлечены в активности программы, и мы почти их не видим, но я точно знаю, что у Якобса и Йоренс появилось 126 новых друзей», - рассказал представитель федерации футбола Латвии Ренарс Кригерс.

«Мы очень обрадовались возможности представлять Армению в программе, это вызвало большой интерес в стране, нас пригласили на телевидение и мы стали примером подражания для наших одноклассников и ровесников. В России уже в аэропорту мы встретили новых друзей из числа участников «Футбола для дружбы» и выучили приветствия на нескольких языках», - поделились эмоциями участники программы из Армении.

Юных участников в городе на Неве сопровождают взрослые представители делегаций стран-участниц, включая официальных лиц футбольных федераций и ассоциаций, международных социальных программ, известных журналистов, а также родителей, учителей и тренеров детей.

Дети пройдут тренировочные сборы в спортивном «лагере дружбы», где помимо установления игровых связей и определения командной тактики примут участие в звездных мастер-классах от известных футболистов, проникнутся духом ценностей программы на олимпийском уроке и поучаствуют в тимбилдингах, также будет работать школа 9 ценностей. Тренировать «Сборные дружбы» предстоит участникам программы «Футбол для дружбы» прошлых сезонов.

1 июля впервые в истории пройдет Чемпионат по футболу для дружбы. Юные футболисты пятого сезона Детской международной программы «Футбол для дружбы» в составе «Сборных дружбы» встретятся на стадионе, чтобы продемонстрировать свою любовь к футболу, приверженность ценностям и волю к победе.

2 июля все участники «Футбола для дружбы» - взрослые и дети, вместе с известными футболистами, артистами, представителями международных СМИ и политиками из разных стран - обсудят важнейшие вопросы продвижения ценностей программы в рамках ежегодного пятого Международного форума «Футбол для дружбы». По традиции завершит сезон совместный поход на футбольный матч. В этом году участники своими глазами увидят баталии финальной игры Кубка Конфедераций ФИФА, которая пройдет на новой 70 тысячной арене Санкт-Петербург.