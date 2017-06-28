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Общество

Пенсионный фонд приостановил приём электронных заявлений о переводе накоплений в управляющие компании

В настоящее время Пенсионный фонд России в соответствии с представлением Счетной палаты РФ приостановил прием электронных заявлений от удостоверяющих центров о переводе пенсионных накоплений в управляющие компании (УК) и негосударственные пенсионные фонды (НПФ). Приостановка продлится как минимум до получения и рассмотрения результатов проверки удостоверяющих центров соответствующими государственными органами, сообщили Псковскому агентству информации в Отделении ПФР по Псковской области.

В связи с этим Пенсионный фонд напоминает гражданам о вариантах подачи заявления о переводе пенсионных накоплений в УК и НПФ.

1. Через клиентскую службу ПФР или МФЦ. Заявление можно подать как лично, так и через законного представителя.

2. Через Единый портал государственных услуг или личный кабинет гражданина на сайте ПФР. И в том, и в другом случае электронное заявление должно быть подписано усиленной квалифицированной электронной подписью.

3. По почте. В этом случае установление личности гражданина и проверка подлинности его подписи осуществляется нотариусом или в установленном законодательстве порядке.

Кроме того, тем, кто выбирает для управления своими пенсионными накоплениями государственную или частную управляющую компанию, важно помнить, что страховщиком по обязательному пенсионному страхованию остается ПФР, то есть после выхода на пенсию выплачивать пенсионные накопления вам будет Пенсионный фонд. При замене страховщика чаще, чем раз в пять лет, средства переводятся с частичной потерей инвестдохода.

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