Участок кольцевого водовода будет отремонтирован на улице Южной в Великих Луках

19:28, 28 июня 2017, ПАИ

В Великих Луках на улице Южной проводится ремонт участка кольцевого водовода. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В администрации города рассказали, что в течение нескольких лет жители улицы Южной испытывали неудобства от аварий в системе кольцевого водовода, который пролегает как раз под проезжей частью дороги. Трубы были положены еще в начале 80-х годов прошлого века и давно исчерпали свой ресурс, поэтому почти каждую неделю на этом участке трассы происходили аварии. Приходилось постоянно раскапывать дорогу, чтобы устранить прорыв, существовала опасность оставить без воды весь город.

«Чтобы не пострадало водоснабжение города, да и жители постоянно обращались с жалобами на то, что дорога пришла в полную негодность из-за частых аварий, на обочинах постоянно стояла вода, было решено заменить аварийный участок кольцевого водовода по улице Южной за счет собственных средств. Теперь на участке протяженностью 60 м будут проложены новые трубы, изготовленные из современных полиматериалов. На эти работы было израсходовано более миллиона рублей», - рассказал директор МП «Водоканал» Евгений Шумайлов.

Каждый год МП «Водоканал» за счет собственных средств производит замену от 3 до 5 км городских сетей водопровода, но меньшего диаметра. Такие масштабные работы выполнены впервые.