Новый театральный сезон в Пскове откроется 12 августа
Новый театральный сезон в Пскове откроется 12 августа премьерой спектакля «Усвятские шлемоносцы». Об этом сообщила заведующая литературной частью Псковского драмтеатра Любовь Никитина на пресс-конференции 28 июня, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
Кроме того, Любовь Никитина рассказала, что в планах театра - постановка русской классики. «Молодые выпускники-режиссеры предложили спектакль по Маркесу «Полковнику никто не пишет». Еще один интересный проект - объединить все творческие союзы», - добавила она. Новогодней премьерой станет «Снежная королева», которую поставит режиссер из Санкт-Петербурга.