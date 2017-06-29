Обегать грядки и устраивать толоки советует сегодня народный календарь

08:12, 29 июня 2017, ПАИ

29 июня православные чтят память святителя Тихона, сообщает calend.ru.

Святитель Тихон родился в городе Амафунте на острове Кипр. Родители воспитали сына в благочестии, обучили его чтению Священных книг. Еще в юном возрасте у Тихона проявился дар чудотворения. Однажды его отец, пекарь, отправил сына продавать хлеб, но мальчик все раздал беднякам бесплатно. Отец разгневался, но Тихон процитировал строки из Священного писания: «Дающий Богу сторицей примет». И, действительно, когда пекарь заглянул в свое хранилище, бывшее до этого пустым, он с изумлением увидел, что оно полно хлеба. Благочестивого юношу приняли в церковный клир чтецом, а затем епископ Мемнон посвятил его в сан диакона. После смерти епископа его место занял Тихон. Он активно искоренял остатки язычества на Кипре, уничтожал идольские капища и продвигал христианскую веру. Святитель прославился добротой и милосердием, даже по отношению к язычникам, до которых он пытался донести Слово Божие.

С именем Тихона на Руси связаны разные поверья, позволяющие назвать его день тихим. К примеру, считалось, что с этой даты начинают затихать певчие птицы, лишь соловей продолжает петь до Петрова дня, тихо ходят и звери.

Говорили также: «На Тихона солнце идет тихо». Это наблюдение подтвердила современная наука: по подсчетам астрономов, к концу июня Земля сбавляет скорость движения по орбите, по сравнению с 1 января.

На Тихона в деревнях часто устраивали толоки — так назывались пиры для тружеников, которых приглашали ради того, чтобы унавозить поля. Работников угощали обедом и вином, а застолье продолжалось до самого вечера, переходя в игры, песни и пляски. Считается, что толоки прежде устраивали с целью помочь бедным семьям — чтобы они за свою работу получили достойную награду и хороший отдых.

Также в этот день в некоторых районах устраивали особый обряд — «обегание непорочных дев вокруг гряд». Крестьяне верили, что если нагие девственницы ночью на Тихона обегут гурьбой грядки, это поможет получить хороший урожай.

Кроме всего прочего, к святому Тихону обращались за помощью от зубной боли. Во время молитвы говорили такие слова: «Святой Тихон, утиши, господи, болезни и вся недуги зубные!»