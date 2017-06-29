День партизан и подпольщиков празднуется в России 29 июня

07:56, 29 июня 2017, ПАИ

29 июня в России ежегодно отмечается День партизан и подпольщиков, сообщает calend.ru.

10 апреля 2009 года президент РФ подписал закон «О внесении изменения в статью 1-1 Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России», на основании которого День партизан и подпольщиков был включен в список памятных дат и получил официальный статус. Закон вступил в силу 1 января 2010 года.

Предпосылкой установления данной памятной даты послужило одно историческое событие. В этот день в 1941 году вышла Директива Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) партийным и советским организациям прифронтовых областей, в которой указывалась необходимость создания партизанских отрядов. С инициативой о введении новой памятной даты выступили законодатели Брянской области, граничащей с Белоруссией и одной из первых принявшей удары фашистов в 1941 году. В годы Великой Отечественной войны Брянская область стала одним из центров партизанского движения.

Как известно из исторических документов, действия партизан и работа подпольщиков сыграли огромную роль в успешном исходе Великой Отечественной войны. В тылу врага действовали, в общей сложности, более одного миллиона партизан — мужчины, женщины, подростки. Самым известным именем стало имя Зои Космодемьянской, зверски казненной фашистами в первый год войны. Партизаны уничтожили, ранили и захватили в плен более миллиона фашистов и их пособников, было уничтожено более четырех тысяч танков и бронемашин, 65 тысяч автомашин, 1100 самолетов противника. В массовых операциях они разрушили и повредили 1600 железнодорожных мостов, пустили под откос более 20 тысяч железнодорожных эшелонов гитлеровских войск. К тому же, за время Великой Отечественной войны партизанское движение на территории Советского Союза значительно обогатило теорию и практику партизанской борьбы, поскольку впервые в истории войн партизаны проводили многие операции в тылу врага в тесном взаимодействии с частями Красной Армии и под единым командованием, а не только отдельные самостоятельные «вылазки».

За проявленные мужество и героизм, умелые и самоотверженные действия в годы войны более 311 тысяч партизан были награждены государственными наградами СССР, 248 человек получили звание Героя Советского Союза, а Сидор Ковпак и Алексей Федоров удостоены этого звания дважды. В настоящее время многие документы, рассказывающие об истинном подвиге партизан и подпольщиков в годы войны, еще хранятся в государственных архивах под грифом «Совершенно секретно».

В этот День по всей стране проходит множество памятных мероприятий с возложением цветов к памятникам погибшим в годы Великой Отечественной войны и другим мемориалам. Также чествуют ныне живущих ветеранов, партизан и подпольщиков, действовавших в тылу врага.