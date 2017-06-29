День кораблестроителя впервые отмечается в России 29 июня

09:00, 29 июня 2017, ПАИ

29 июня в России отмечается День кораблестроителя, установленный Постановлением Правительства РФ № 659 от 30 мая 2017 года по инициативе Минпромторга России и акционерного общества «Объединённая судостроительная корпорация» (АО «ОСК»).

Как сообщает calend.ru, сегодняшний день является профессиональным праздником работников верфей, проектно-конструкторских бюро и профсоюзных и ветеранских организаций судостроительной отрасли – тех, кто строит и строил теплоходы, ледоколы, буровые платформы, атомные субмарины, катера.

Дата для праздника выбрана в связи с тем, что в этот день в 1667 году был издан указ царя Алексея Михайловича о строительстве первого русского корабля – фрегата «Орёл». Согласно архивным данным, это первый российский военный корабль, построенный по государственному заказу и на государственные средства.

Традиции кораблестроения в России имеют давние корни и славную историю. Так, одно из древнейших судов, обнаруженных на территории России, датируют V веком до нашей эры. Первые палубные суда строили на Руси в XII веке, а организованное морское судостроение началось в конце XV века. Тогда в Соловецком монастыре основали верфь для постройки промысловых судов. Первое морское судно было построено в 1634 году в Нижнем Новгороде. Правда, оно было «иноземной конструкции», но построено русскими мастерами. А вот первые государевы парусные суда в России начали строить на основанной в 1667 году по указу царя Алексея Михайловича верфи в селе Дединово (тогда Коломенского уезда). Жители этих мест издавна славились умением строительства деревянных судов. На Дединовской верфи в 1667-1669 годах и был построен первенец русского военно-морского флота – фрегат «Орёл», предназначавшийся для охраны русских торговых судов на Каспийском море. Сегодня в Дединово в честь этого корабля установлен памятник. Существует мнение, что корабль на шпиле Адмиралтейства в Санкт-Петербурге – это тоже изображение «Орла». Кроме того, считается, что трехцветный российский стяг впервые подняли также на корме первого фрегата. Впоследствии на Дединовской верфи начали строить корабли европейского типа, а благодаря реформаторской деятельности Петра I количество верфей перевалило за две сотни. В июне 1693 года он заложил в Архангельске первую казенную верфь для постройки военных кораблей, а после основания в 1703 году Санкт-Петербурга, самой большой судостроительной верфью в стране стало Адмиралтейство. Первым крупным судном, сошедшим со стапеля Адмиралтейской верфи, был 54-пушечный корабль «Полтава». К 1714 году Россия имела свой парусный флот, а к 1725 году был создан регулярный флот страны. Было построено 111 линейных кораблей, 38 фрегатов, 60 бригантин, 8 шняв, 67 крупных галер, значительное количество скампавей (полугалер), бомбардирских кораблей, брандеров, шмаков, прамов, до 300 транспортных судов и множество мелких судов.

На протяжении трёх с половиной веков Россия накопила гигантский опыт строительства кораблей и судов самых разнообразных типов и классов и считается одним из лидеров мирового судостроения. В частности, до сих пор РФ остаётся единственной в мире страной, успешно строящей и эксплуатирующей атомные ледоколы. Крупнейшие центры российского судостроения – Санкт-Петербург, Северодвинск, Нижний Новгород, Калининградская область.