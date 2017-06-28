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Общество

13 экипажей подали заявки на 13 этап Кубка России по ралли «900 озер – 2017»

13 экипажей подали заявки на участие в 13-м этапе Кубка России по ралли «900 озер – 2017», сообщили Псковскому агентству информации в Федерации автоспорта Псковской области. На соревнования приедут представители Санкт-Петербурга, Москвы, Гатчины, Екатеринбурга, Подольска, Иваново и Минска (Белоруссия).

Напомним, что гонка состоится 6-8 июля и будет носить статус 2-ого этапа Чемпионата Белоруссии, 6-ого этапа Чемпионата СЗФО по ралли и 3-его этапа Чемпионата Псковской области «Трофей Александра Невского».

Стартуют соревнования в 10:00 в Опочке, финиш первого экипажа намечен на 18:00. На 21:00 назначена церемония награждения. Протяжённость трассы ралли составит 280 километров, из которых 84 – скоростные участки. Отметим, что ралли «900 озёр» впервые проводилось в 2016 году. Название гонка получила по количеству озёр, расположенных в районе её проведения.

Прием заявок продолжается до 18:00 30 июня. Подать их можно по телефону (8112) 75-33-70 или e-mail faspo@inbox.ru. 3 июля будет опубликован список экипажей со стартовыми номерами. 6 июля пройдут тестовые заезды, а с 16:00 начнётся регистрация участников. Она продолжится 7 июля.

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