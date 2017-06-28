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Пытавшийся снять жильё в Краснодарском крае великолучанин стал жертвой мошенника

В Великих Луках полиция ведет проверку по факту мошенничества. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Поимеющимся данным, великолучанин через один из сайтов в Интернете решил снять жилье на территории Краснодарского края. Неизвестный арендодатель предложил ему перевести предоплату для гарантии совершения сделки, однако, после того, как горожанин перечислил на указанный счет 8 тысяч рублей, перестал выходить с  ним на связь.

Потерпевший обратился за помощью в полицию. В настоящее время с обстоятельствами произошедшего разбираются в ОМВД России по городу Великие Луки.

В связи с началом курортного сезона УМВД России по Псковской области предупреждает граждан о том, что данный случай за последнее время не единичный. Как показывает практика, летний сезон становится периодом активизации мошенников. Поэтому следует внимательнее планировать свой отдыха, не забывать об осторожности при совершении сделок по найму жилых помещений. По возможности, нужно избегать предоплаты или вносить ее только проверенным арендодателям и продавцам.  

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