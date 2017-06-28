На 50% сократилось количество повторно совершенных подростками преступлений в Пскове

18:23, 28 июня 2017, ПАИ

Сегодня, 28 июня, на заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в администрации Пскова начальник комиссии по делам несовершеннолетних и их прав Галина Каленчук рассказала, что внедрение «Концепции развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 года» ведется также по профильным ведомствам: образование, культура, спорт. Дальнейший мониторинг мероприятий, по ее словам, позволит создать эффективную модель реализации системной профилактики. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Конкретизируя работу городской комиссии по делам несовершеннолетних и их прав, Галина Каленчук рассказала, что за 5 месяцев 2017 года на 50% уменьшилось количество повторно совершенных подростками преступлений, на 75% совершенных в состоянии алкогольного опьянения. Проведено 14 городских рейдов в вечернее и ночное время. Работники комиссии посетили 285 неблагополучных семей, где провели профилактические беседы. К административной ответственности привлечено 302 законных представителя детей, в отношении 19 решается вопрос о лишении родительских прав.

По итогам обсуждения Управлению образования администрации города рекомендовано активизировать на базе образовательных учреждений профилактическую работу по предупреждению противоправного поведения подростков, продолжить проведение межведомственных рейдов по проверке мест массового отдыха молодежи.

Заместитель главы администрации города Пскова Мария Михайлова предложила усилить работу с родителями трудных подростков и вызывать их комиссии по профилактике правонарушений в администрации Пскова.

Кроме того, на заседании также был поднят актуальный вопрос о занятости несовершеннолетних в период летних месяцев 2017 года. В июне официально трудоустроено всего 9 подростков, в сравнении с 50 в прошлогодний летний период. По данным центра занятости населения, работодатели неохотно предоставляют места подросткам. 30 июня этот вопрос будет рассмотрен совместно с директорами 100 псковских предприятий.

Напомним, что в Пскове перешли на новую «Концепцию развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 года», принятую Правительством РФ в конце марта. Новый документ - это эффективная модель для работы с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении, который сочетает в себе как прежние эффективные и уже опробованные приемы, так и новые методики.