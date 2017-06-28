0
08:53
Из-за грозового разряда произошел пожар в Стругокрасненском районе
20:30
Управление городского хозяйства Пскова в суде объясняется с УФАС по контрактам на содержание дорог
12:13
Петербуржец, которого мать заподозрила в намерении уйти в ИГИЛ, нашелся в Пскове
12:50
Судмедэкспертиза: Разрыв аорты — причина смерти женщины в псковском роддоме
09:26
В Псковской области в суд направлено уголовное дело по преднамеренному банкротству
11:49
В пруду в великолукской деревне обнаружили останки человека
10:55
Сотрудники МЧС в Пскове спасли запертую ребёнком на балконе мать
Еще новости
Происшествия

19-летний великолучанин украл телефон у посетителя бара

Сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки задержали местного жителя, подозреваемого в грабеже. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, днем 27 июня в помещении одного из баров на проспекте Ленина неизвестный злоумышленник похитил мобильный телефон у посетителя, после чего скрылся. Потерпевший обратился за помощью к стражам порядка.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого, им оказался безработный 19-летний молодой человек. Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый ранее уже был судим за грабеж.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Из-за грозового разряда произошел пожар в Стругокрасненском районе
28 июня 2017
Из-за грозового разряда произошел пожар в Стругокрасненском районе
Управление городского хозяйства Пскова в суде объясняется с УФАС по контрактам на содержание дорог
27 июня 2017
Управление городского хозяйства Пскова в суде объясняется с УФАС по контрактам на содержание дорог
Петербуржец, которого мать заподозрила в намерении уйти в ИГИЛ, нашелся в Пскове
27 июня 2017
Петербуржец, которого мать заподозрила в намерении уйти в ИГИЛ, нашелся в Пскове
Судмедэкспертиза: Разрыв аорты — причина смерти женщины в псковском роддоме
26 июня 2017
Судмедэкспертиза: Разрыв аорты — причина смерти женщины в псковском роддоме
В Псковской области в суд направлено уголовное дело по преднамеренному банкротству
26 июня 2017
В Псковской области в суд направлено уголовное дело по преднамеренному банкротству
В пруду в великолукской деревне обнаружили останки человека
24 июня 2017
В пруду в великолукской деревне обнаружили останки человека 1
Сотрудники МЧС в Пскове спасли запертую ребёнком на балконе мать
24 июня 2017
Сотрудники МЧС в Пскове спасли запертую ребёнком на балконе мать
Псковский облздрав проводит служебную проверку по факту гибели женщины в псковском роддоме
23 июня 2017
Псковский облздрав проводит служебную проверку по факту гибели женщины в псковском роддоме

Идет загрузка...