19-летний великолучанин украл телефон у посетителя бара

16:14, 28 июня 2017, ПАИ

Сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки задержали местного жителя, подозреваемого в грабеже. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, днем 27 июня в помещении одного из баров на проспекте Ленина неизвестный злоумышленник похитил мобильный телефон у посетителя, после чего скрылся. Потерпевший обратился за помощью к стражам порядка.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого, им оказался безработный 19-летний молодой человек. Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый ранее уже был судим за грабеж.