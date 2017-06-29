Курс на отпуск

14:13, 29 июня 2017, ПАИ

Лето пришло, а значит, пора отправляться в тёплые края за бронзовым загаром и новыми впечатлениями. Многие, конечно, уже вернулись с курорта на работу, кто-то нежится на солнце прямо сейчас, а кто-то ещё только планирует свой долгожданный отпуск. Какие направления для путешествий оказались наиболее популярны в этом сезоне? Почему одни предпочитают уехать за границу, а другие остаются в России? Что происходит в отечественной индустрии отдыха и как скажутся на ней обсуждаемые новации? На эти вопросы Псковскому агентству информации ответили специалисты в сфере туризма.

Бюджетное место под солнцем

Куда ни посмотри, отправная точка - бюджет. Видимо, по сравнению с прошлым годом он немного поправился, но большой туристической активности россиян по-прежнему не наблюдается. Люди продолжают расставлять приоритеты и зачастую воздерживаются от покупок и услуг не первой необходимости, но уж если не отказывают себе в удовольствии «сменить картинку», то хотят получить его за меньшие деньги, чем прежде. Причём стремление сэкономить туроператоры замечают у людей с разным уровнем дохода.

«Те, кто всегда ездили в пятизвёздочные отели, немного уменьшают либо количество дней, либо требования к категории отеля. Те, кто выбирали экскурсионные туры, чаще всего вообще вынуждены отказываться от поездок, поскольку тех денег, которые они получают, для их совершения недостаточно. Точно так же профсоюзы и предприятия, которые финансировали отдых своих сотрудников, вынуждены идти на снижение расходов по этой статье», - рассказывает председатель Общественного совета по туризму при Государственном комитете Псковской области по культуре Светлана Баранова.

И всё же при желании попасть на море россияне изыскивают возможности и укладываются, например, в 25 тысяч рублей. В пределах этой суммы одному человеку обойдутся шесть ночей в трёхзвёздочном отеле в Турции. Именно ей в первую очередь отдают предпочтение псковичи. Всё включено, чистенько и скромно, к тому же, на визы тратиться не придётся.

Кстати, сегодня на Турцию и Крым переориентировались и «египетские» туристы. С конца 2015 года, после крушения лайнера над Синаем, россияне не появляются на лазурном побережье арабской республики и продолжают вести непростой диалог о возобновлении прерванных из-за теракта перелётов.

Безопасность - прежде всего. «В Китае экологические катаклизмы, - предупреждает руководитель Ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада «Астур» Гелена Самохвалова. - Я бы воздержалась от тихоокеанских направлений. Не понятно, что происходит, как можно обезопасить себя. Уровень жизни в стране своеобразный, своих-то не спасают, не то что туристов. Но если люди не боятся, то, как говорится, спасение утопающих — дело рук самих утопающих».

Понимая это и исходя из относительно демократичной цены, немало псковичей собирает чемоданы, намереваясь посетить Грецию. При наличии визы на отдых в стране, где «всё есть», им понадобится в среднем 35 тысяч рублей.

В ТОП-3 мест для путешествий псковичей в 2017 году также вошёл Крым. «У нас город, в котором преобладают силовики и военные, действует запрет на выезд, а отдыхать хочется», - поясняет Гелена Самохвалова. Ценник на отдых там не меньше греческого: 30-40 тысяч рублей за 10 дней, без учёта расходов на дорогу. А в Краснодарском крае семья из трёх человек может найти вариант за 70 тысяч рублей, включая авиаперелёт. «Я считаю, что это вполне нормально. Другое дело, что даже эти деньги бывают недоступны», - говорит Светлана Баранова.

На выбор россиян в пользу отпуска в своей стране влияют и другие факторы. «Если сравнивать, за пределы России и на курорты Крыма и Краснодарского края теперь едут 50 на 50. Но так было не всегда. Началось это с момента деструктуризации рынка, я имею в виду банкротства и слияния, когда были те, кто потерял деньги, когда люди испугались обращаться к каким-то туроператорам на выезд и стали формировать свой отпуск понадёжнее и поближе», - напоминает Гелена Самохвалова. А вот увеличение госпошлины на загранпаспорт туристов не останавливает. «Если уж кто решил выезжать, то плюс-минус тысяча рублей для него роли не сыграет», - комментирует собеседница очередное предложение МВД.

В России отдыхают

В России, по сути, есть достойная альтернатива только летнему отдыху. Крым — это вам не Африка, поэтому желающим очутиться на море зимой - прямая дорога за рубеж. И тут вопрос сезонности встаёт в полный рост. При том, что горнолыжные курорты в нашей стране пока тоже не слишком развиты в сравнении с всё той же Европой.

К сожалению, климатический минус не единственный в сфере российского туризма. Достаточно и других проблем, которые можно и нужно решать, заявляют эксперты. «У нас была совершенно другая политика много десятков лет, совершенно другая ментальность. В Европе есть институт гостеприимства: если у них, чем дороже ресторан, тем старше официант, то у нас всё по-другому. Если там горничная, то у нас уборщица. Этому необходимо учиться, учиться и учиться, - обращает внимание Гелена Самохвалова. - Подвижки есть. Если мы говорим о Сочи, то там уровень довольно высокий, европейский. Персонал сочинский пятизвёздочный вышколен. В Севастополе есть крупные отели, но цена на них даже выше, чем в Европе».

Руководитель Ассоциации «Астур» предлагает создавать в России инфраструктуру «на разный кошелёк»: «Есть же отели, где всё под детей заточено. Нужно, чтобы не было однообразия, по аналогии с другими странами. Если бюджетные места отдыха, то это не должно быть грязно, плохо, с некачественным питанием, а просто должно соответствовать этому уровню. Потому что для одного 20 тысяч — это много, а для другого полмиллиона - не много, и всех надо уважать. Дёшево не должно быть плохо, а просто не так, как в пяти звёздах».

Надо признать, что Россия сильно отстаёт в развитии инфраструктуры пляжного отдыха. «Нам категорически не хватает тех ресурсов, которыми мы обладаем, потому что количество граждан, которые не имеют права выезда из России, которые в силу материальных причин или привычек не хотят выезжать за пределы страны, но, вместе с тем, стремятся провести несколько недель на тёплых курортах, существенно больше, чем могут принять эти небольшие курорты. У нас просто физически не хватает места. Люди, которые отправляются, на черноморское побережье, говорят о том, что на пляже нужно поворачиваться по команде, в море невозможно плавать, нужно стоять», - продолжает тему председатель Общественного совета по туризму. Светлана Баранова также отмечает, что комфорт в понимании сотрудников южной зоны не всегда совпадает с представлениями о нём приезжающих туда туристов, которые ранее много где побывали.

Как раз для восстановления инфраструктуры мест отдыха на юге России недавно придумали взимать курортный сбор. Ожидается, что за пять лет эксперимент принесёт Крыму более 16 млрд рублей, а Краснодарскому краю — свыше 8 млрд. Законопроект, вызвавший бурную дискуссию, Госдума уже одобрила в первом чтении. Если спорный документ народные избранники всё-таки примут, то, как задумали его авторы, в день с туриста будут взимать до 100 рублей, регулировать тарифы доверят региональной власти.

«Наверное, нельзя спешить с курортным сбором, потому что это оттолкнёт любого потребителя. Только за неделю семья из четырёх человек должна заплатить достаточно большую сумму, - оценила ситуацию Светлана Баранова. - Естественно, сейчас не время. Если мы хотим привлечь людей к нашей, российской инфраструктуре, то мы должны сделать всё, чтобы она стала доступна, а не вводить какие-то поборы. Люди ездят в командировки, на длительное размещение, иногда могут позволить себе жить месяцами на юге, это будет приводить к каким-то уловкам и ухищрениям».

Противоположное мнение высказала Гелена Самохвалова: «Это общепринятая мировая практика. Например, в Швейцарии есть налог на пребывание в стране туристов. Просто где-то это уже включено в стоимость отдыха».

Все остальные нам завидуют

Между тем другую инициативу псковские специалисты в сфере туризма единодушно поддерживают. Речь идет о скором введении механизма tax free в России. «Это дополнительная услуга, которая ещё больше приблизит нас к нормальному туристическому сервису во всех направлениях. Это то, что должно быть, как общественный туалет, транспорт и так далее», - рассудила Гелена Самохвалова.

Псковской области, как приграничному региону, подобное новшество, безусловно, выгодно, ведь tax free — добавочный стимул для шопинга. «Мы на границе находимся, людей, которые приезжают потратить деньги, здесь более чем достаточно, - отмечает Светлана Баранова. - Из Прибалтики к нам едут с той же целью, что и мы при нормальном курсе евро катались туда, то есть, за покупками, выигрывая в цене. У нас появились белорусы, которые тоже играют на курсовой разнице».

Однако туристов-иностранцев в Псковской области встретишь не так часто, как хотелось бы. Правда, в последнее время гости из стран Балтии стали приезжать и с ночёвкой. Гораздо охотнее выходные и праздники в нашем регионе проводят жители Новгорода, Твери, Тулы, Смоленска, Ростовской области, Краснодарского края, Новосибирска и Иркутска. Основной трафик — из Санкт-Петербурга и Москвы. Каждый год турпоток в регион растёт на 30-40%, и это не предел, уверены эксперты отрасли.

Неизменно туристов привлекает культурно-историческое наследие, красота природы и свежий воздух, удобная логистика, а теперь ещё и довольно развитая инфраструктура.

«У нас очень красивые набережные. Нам откровенно завидуют, что такие прогулочные зоны есть в Пскове. Это территории, которые сделаны не для галочки, это территории, которые живут, - с удовлетворением говорит глава Общественного совета по туризму. - У нас стали появляться альтернативные экскурсионные вещи, я имею в виду комплекс «Простория» - можно сходить в SPA, поплавать в бассейне, организован фантастический досуг для детей. Жители столичных регионов нам завидуют, что у нас есть такая шикарная инфраструктура. Мы с вами тоже очень долго завидовали городу Тарту, а теперь мы можем смело говорить: «Завидуйте нам, у нас лучше, круче, интереснее!»

Нельзя не упомянуть и о востребованных у туристов интерактивных программах, фестивалях, разнообразии точек питания, предприятий гостиничного сервиса — от хостелов до четырёхзвёздочных отелей.

В общем, Псков, хоть и не курорт, но очень старается следовать мировым тенденциям, сохраняя при этом свою самобытность, и постепенно превращается в древнерусский город с европейским туристическим сервисом.

На фотографиях - Турция, Крым и Псковская область глазами псковичей.