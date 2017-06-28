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Грозы и до 24 градусов тепла ожидается в Псковской области 29 июня

29 июня на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, дожди, местами грозы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью составит от +9 до +14 градусов, днем – от +19 до +24.

Будет дуть ветер восточных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду, при грозе порывы могут достигать 15-18 м/сек. Атмосферное давление - низкое.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме.

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