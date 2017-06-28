Грозы и до 24 градусов тепла ожидается в Псковской области 29 июня

17:43, 28 июня 2017, ПАИ

29 июня на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, дожди, местами грозы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью составит от +9 до +14 градусов, днем – от +19 до +24.

Будет дуть ветер восточных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду, при грозе порывы могут достигать 15-18 м/сек. Атмосферное давление - низкое.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме.