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Общество

Литовские спортивные лошади не смогли пересечь границу в Псковской области

28 июня в многостороннем грузопассажирском автомобильном пункте пропуска Шумилкино Печорского района запрёщен ввоз из Литвы в Россию шести спортивных лошадей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Причиной запрета стало отсутствие в документах сведений о названии лаборатории, в которой проводились диагностические исследования на сап, случную болезнь, инфекционную анемию лошадей; несоответствие информации о получателе товара, указанной в ветеринарном сертификате Литвы, определенной в разрешении Россельхознадзора.

Оформлена декларация о возврате груза, животные возвращены на сопредельную территорию.

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