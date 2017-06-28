Литовские спортивные лошади не смогли пересечь границу в Псковской области

17:21, 28 июня 2017, ПАИ

28 июня в многостороннем грузопассажирском автомобильном пункте пропуска Шумилкино Печорского района запрёщен ввоз из Литвы в Россию шести спортивных лошадей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Причиной запрета стало отсутствие в документах сведений о названии лаборатории, в которой проводились диагностические исследования на сап, случную болезнь, инфекционную анемию лошадей; несоответствие информации о получателе товара, указанной в ветеринарном сертификате Литвы, определенной в разрешении Россельхознадзора.

Оформлена декларация о возврате груза, животные возвращены на сопредельную территорию.